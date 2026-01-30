Menu
CINEINSITE
CINEINSITE

Morre Catherine O'Hara, atriz de ‘Esqueceram de Mim', aos 71 anos

Causa da morte não foi divulgada

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

30/01/2026 - 15:53 h | Atualizada em 30/01/2026 - 16:15

Morre Catherine O'Hara, atriz de ‘Esqueceram de Mim', aos 71 anos
Aos 71 anos, morreu a atriz canadense Catherine O'hara, conhecida por trabalhos como “Esqueceram de Mim" (1990) e "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice, Beetlejuice". A causa da morte não foi divulgada.

Falecimento da atriz foi divulgado pela TMZ, nesta sexta-feira, 30. Segundo o empresário, ela foi diagnosticada com uma doença ao qual não foi revelada.

Além dos trabalhos famosos da artista, ela também se destacou em produções como: "Os Fantasmas Se Divertem" (1988), "Depois de Horas" (1985), "O Melhor do Show", tendo como seu trabalho mais recente "O Estúdio" da Apple TV+.

Carreira de O'hara

A famosa, natural de Toronto, no Canadá, iniciou a carreira nos palcos de sua cidade natal, atuando em peças teatrais. Em 1980, estreou no cinema com Imagem Dupla. Em seguida, participou dos filmes Depois de Horas (1985) e A Difícil Arte de Amar (1986).

Em seu trabalho mais recente, a atriz chegou a ser indicada ao Emmy na categoria de Melhor Atriz.

