Morre Obi Ndefo, ator de 'Jornada nas Estrelas' e 'Dawson's Creek'

O ator Obi Ndefo, que participou das séries "Dawson's Creek" e "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine", morreu neste último sábado, 31, aos 51 anos. A informação foi confirmada pela irmã do ator, Nkem Ndefo.

“De coração partido pela perda do meu irmão mais novo, e sabendo que ele finalmente está em paz”, escreveu Nkem em uma publicação no Facebook.

A causa da morte não foi divulgada. Em 2019, Obi perdeu as duas pernas após um acidente de atropelamento e fuga em Los Angeles. Desde então, ele atuava como professor de yoga e passou a focar em sua recuperação.

O ator, de origem nigeriana, era formado em teatro pela Universidade de Yale. Ao longo de sua carreira, ele participou de várias séries de televisão, como "Jornada nas Estrelas: Deep Space Nine", "Dawson's Creek", "Stargate SG-1", "The Wayans Bros", "The Jamie Foxx Show" e "3rd Rock from the Sun".