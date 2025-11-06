Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO DISNEY+

Na sua casa: um dos filmes mais aguardados de 2025 chega no streaming

Filme chegou no Disney+ na quarta-feira, 5

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 7:26 h
Filme conta com um elenco estrelado
Filme conta com um elenco estrelado -

Os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) podem ficar felizes, pois, depois de uma passagem de sucesso pelos cinemas, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ entrou no catálogo do Disney+ na quarta-feira, 5.

Qual a história de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos?

Com o vibrante cenário de um mundo retrô-futurista inspirado nos anos 1960, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos apresenta a Primeira Família da Marvel — Reed Richards/Senhor Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto eles enfrentam seu desafio mais assustador até agora.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força de seus laços familiares, eles devem defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus e seu enigmático Arauto, Surfista Prateado. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e todos nele não fosse ruim o suficiente, de repente fica muito pessoal.

Elenco

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos será estrelado por Pedro Pascal como Reed Richards, o Sr. Fantástico; Vanessa Kirby como Sue Storm, a Mulher Invisível; Joseph Quinn como Johnny Tempestade, o Tocha Humana; e Ebon Moss-Bachrach dando vida a Ben Grimm, o Coisa.

O longa-metragem tem direção de por Matt Shakman (‘WandaVision’, ‘Monarch: Legacy of Monsters’). O roteiro é de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Mais uma versão

Terceira versão do Quarteto Fantástico, o primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel, nos cinemas, este é um dos projetos mais importantes dentro do Marvel Studios.

Tem cenas pós-créditos?

Sim! A primeira prepara o terreno para o próximo grande evento do estúdio, ‘Vingadores: Doomsday’, e confirma a presença de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Já a segunda é uma homenagem aos quadrinhos e à animação clássica dos anos 60, com direito a uma citação do Jack Kirby, cocriador do Quarteto Fantástico.

Assista ao trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Disney filme MCU

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Filme conta com um elenco estrelado
Play

Esse filme emocionante é apontado como maior obra-prima da Netflix

Filme conta com um elenco estrelado
Play

O filme de terror sobre a vida de Jesus que está causando polêmica

Filme conta com um elenco estrelado
Play

Truque de Mestre e mais: saiba o que assistir nos cinemas de Salvador

Filme conta com um elenco estrelado
Play

O novo filme da Netflix que já é considerado um dos melhores do ano

x