Na sua casa: um dos filmes mais aguardados de 2025 chega no streaming

Filme conta com um elenco estrelado - Foto: Divulgação | MCU

Os fãs do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) podem ficar felizes, pois, depois de uma passagem de sucesso pelos cinemas, ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ entrou no catálogo do Disney+ na quarta-feira, 5.

Qual a história de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos?

Com o vibrante cenário de um mundo retrô-futurista inspirado nos anos 1960, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos apresenta a Primeira Família da Marvel — Reed Richards/Senhor Fantástico, Sue Storm/Mulher Invisível, Johnny Storm/Tocha Humana e Ben Grimm/O Coisa enquanto eles enfrentam seu desafio mais assustador até agora.

Forçados a equilibrar seus papéis como heróis com a força de seus laços familiares, eles devem defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus e seu enigmático Arauto, Surfista Prateado. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e todos nele não fosse ruim o suficiente, de repente fica muito pessoal.

Elenco

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos será estrelado por Pedro Pascal como Reed Richards, o Sr. Fantástico; Vanessa Kirby como Sue Storm, a Mulher Invisível; Joseph Quinn como Johnny Tempestade, o Tocha Humana; e Ebon Moss-Bachrach dando vida a Ben Grimm, o Coisa.

O longa-metragem tem direção de por Matt Shakman (‘WandaVision’, ‘Monarch: Legacy of Monsters’). O roteiro é de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer.

Mais uma versão

Terceira versão do Quarteto Fantástico, o primeiro grande grupo de heróis dos quadrinhos da Marvel, nos cinemas, este é um dos projetos mais importantes dentro do Marvel Studios.

Tem cenas pós-créditos?

Sim! A primeira prepara o terreno para o próximo grande evento do estúdio, ‘Vingadores: Doomsday’, e confirma a presença de Robert Downey Jr. como Doutor Destino. Já a segunda é uma homenagem aos quadrinhos e à animação clássica dos anos 60, com direito a uma citação do Jack Kirby, cocriador do Quarteto Fantástico.

Assista ao trailer de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos: