CINEINSITE
VAI AUMENTAR?

Netflix mais cara? Saiba o que pode mudar com compra da Warner

Catálogo da Netflix vai ficar mais robusto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/12/2025 - 8:41 h
Preço da Netflix vai aumentar?
Preço da Netflix vai aumentar?

O mundo do entretenimento foi surpreendido na última sexta-feira, 5, com a Netflix anunciando a aquisição dos estúdios de TV e cinema e a divisão de streaming (HBO Max) da Warner Bros. Discovery, por um valor de US$ 82,7 bilhões.

Segundo os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, a compra é uma “oportunidade rara”. Desde o surgimento do serviço de streaming nos EUA, em 2007, a plataforma nunca havia feito um negócio próximo desse tamanho.

A compra ainda precisa passar pela aprovação regulatória de órgãos de vários países. A Netflix declarou que espera ter a validação concluída até o terceiro trimestre de 2026.

Algumas coisas podem mudar para o consumidor caso a aquisição seja oficializada. Em relação aos catálogos, a Netflix afirmou que as empresas têm “ativos complementares” e que a junção de catálogos disponibilizará títulos de “alta qualidade”.

A operação dará à Netflix acesso a produções como ‘Harry Potter’, ‘Game of Thrones’, 'The Big Bang Theory’, ‘The Sopranos’, ‘Succession’, todos os filmes do Universo DC, entre outros. Não se sabe ainda se a empresa manterá o aplicativo da HBO Max, ou se tudo será condensado no seu próprio app.

A Netflix vai ficar mais cara?

Ao UOL, o professor e especialista em negócios digitais, Pedro Teberga, afirmou que o preço da assinatura do serviço não deve subir imediatamente. “Essas fusões geralmente fortalecem o ecossistema, ampliam o valor do catálogo e geram sinergias que diminuem custos internos”, disse. “No curto prazo, portanto, o valor deve permanecer estável”, completou.

A Netflix não anunciou nenhuma mudança nos preços após o anúncio da compra.

