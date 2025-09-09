Menu
CINEINSITE
TRUE CRIME

Novo sucesso da Netflix é chocante e baseado em fatos

Filme já está disponível na Netflix

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/09/2025 - 8:14 h
Número Desconhecido: Catfish na Escola
Número Desconhecido: Catfish na Escola

Uma das novas apostas da Netflix é o documentário ‘Número Desconhecido: Catfish na Escola’, que já está entre os mais comentados da plataforma. A produção, que começa como um relato de cyberbullying adolescente, se transforma em uma das reviravoltas mais chocantes da gigante do streaming.

Qual a história do documentário?

A história do se passa em uma pequena cidade de Michigan, nos Estados Unidos, com pouco mais de 400 habitantes, onde todos se conhecem. O ambiente, aparentemente pacato, se transforma quando Lauren e Owen, jovens que começaram a namorar aos 13 anos, passam a viver um pesadelo.

Eles eram vistos como o casal perfeito da escola. Porém, de repente, começaram a receber mensagens anônimas de um número desconhecido. As mensagens contam com ofensas pesadas, insinuações sexuais e até incentivos ao suicídio.

Durante mais de um ano, de 6 a 10 mensagens chegavam todos os dias. O nível de violência verbal se torna tão intenso que os pais e a direção da escola precisam intervir.

O que é Catfishing

Um tipo de problema exclusivo da era moderna, e extremamente facilitado com a internet, o “catfishing” consiste em uma atividade enganosa na qual uma pessoa cria uma identidade falsa em alguma rede social e, com ela, se comporta no meio digital como se fosse outra pessoa, com práticas que vão desde o bullying até golpes de romance.

Assista ao trailer de Número Desconhecido: Catfish na Escola:

Tags:

Catfish Cyberbullying documentário Netflix Streaming

x