Novo 'Vingadores' vai trazer equipe inédita dos quadrinhos

Informação foi revelada por insider conhecido por vazamentos na indústria do cinema - Foto: Divulgação

Os Jovens Vingadores podem finalmente dar as caras em 'Vingadores: Doomsday', próximo filme da franquia que promete agitar o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). A informação foi revelada pelo insider Alex Perez, conhecido por vazamentos na indústria do cinema e entretenimento.

De acordo com o rumor, personagens como Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Coração de Ferro e Ms. Marvel estarão na nova produção dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo.



Embora a presença do grupo não tenha sido confirmada oficialmente, algumas dessas heroínas já têm destaque garantido em projetos futuros do MCU, como Coração de Ferro, que ganhará uma série no Disney+.

Outro detalhe polêmico é que o ator Robert Downey Jr., conhecido por interpretar o Homem de Ferro, deverá retornar ao universo Marvel, mas desta vez como antagonista nos próximos filmes da saga.

Os irmãos Russo, responsáveis por sucessos como ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Ultimato’, estão de volta para comandar as duas próximas produções: ‘Vingadores: Doomsday’, com estreia marcada para maio de 2026, e ‘Vingadores: Guerras Secretas’, previsto para maio de 2027.