O Agente Secreto é desclassificado de premiação importante nos EUA
Filme aparece na relação de obras desclassificadas para a próxima edição da premiação
Por Edvaldo Sales
‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi considerado inelegível para o WGA Awards, prêmio concedido anualmente pelo Writers Guild of America, sindicato dos roteiristas norte-americanos de TV e cinema.
O filme aparece na relação de longas-metragens desclassificados para a próxima edição da premiação, programada para acontecer no próximo dia 8 de março.
Veja a lista:
- O Agente Secreto
- Foi Apenas um Acidente
- Blue Moon
- Rental Family
- Sorry, Baby
- Valor Sentimental
- Sirat
- A Única Saída
Importante lembrar que a seleção de títulos inelegíveis é um movimento comum no período de pré-indicações ao WGA Awards todos os anos, pois o sindicato só aceita como classificáveis filmes roteirizados por profissionais que tenham alguma relação com a entidade.
A lista oficial dos indicados ao prêmio será divulgada no próximo dia 27.
O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas do Brasil, com distribuição da Vitrine Filmes.
Assista ao trailer:
