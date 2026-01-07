O Agente Secreto é desclassificado de premiação importante nos EUA

Filme aparece na relação de obras desclassificadas para a próxima edição da premiação - Foto: Divulgação | Vitrine Filmes

‘O Agente Secreto’, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, foi considerado inelegível para o WGA Awards, prêmio concedido anualmente pelo Writers Guild of America, sindicato dos roteiristas norte-americanos de TV e cinema.

O filme aparece na relação de longas-metragens desclassificados para a próxima edição da premiação, programada para acontecer no próximo dia 8 de março.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja a lista:

O Agente Secreto

Foi Apenas um Acidente

Blue Moon

Rental Family

Sorry, Baby

Valor Sentimental

Sirat

A Única Saída

Importante lembrar que a seleção de títulos inelegíveis é um movimento comum no período de pré-indicações ao WGA Awards todos os anos, pois o sindicato só aceita como classificáveis filmes roteirizados por profissionais que tenham alguma relação com a entidade.

A lista oficial dos indicados ao prêmio será divulgada no próximo dia 27.

O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas do Brasil, com distribuição da Vitrine Filmes.

Assista ao trailer: