O final de Velozes e Furiosos 7 se Paul Walker não tivesse morrido

A morte de Paul Walker, em 2013, abalou profundamente Hollywood e colocou a produção de 'Velozes & Furiosos 7' diante de um dos maiores desafios de sua história. Com o roteiro concluído e as filmagens pela metade, a equipe precisou decidir como encerrar um filme que dependia diretamente de Brian O’Conner, personagem central vivido pelo ator.

Naquele momento, a continuação da franquia parecia incerta. Ainda assim, o estúdio optou por seguir adiante, reescrevendo parte da narrativa e transformando o desfecho do longa em uma homenagem emocionante para Walker. Anos depois, porém, vieram à tona detalhes sobre como seria o final original caso o ator tivesse participado até o fim das gravações.

Em 2017, o roteirista Chris Morgan já havia comentado publicamente que o desfecho planejado era outro. A versão mais completa dessa ideia foi revelada no livro 'Welcome to the Family', que descreve cenas importantes que nunca chegaram a ser filmadas.

"Originalmente, Velozes & Furiosos 7 terminava com todo o grupo de volta ao Neptune's Net, o restaurante de frutos do mar em Malibu onde Brian e Dom se tornaram amigos no primeiro filme, comemorando o sucesso em recuperar o MacGuffin, o Olho de Deus, que estava sendo perseguido pelo vilão interpretado por Jason Statham, Deckard Shaw", disse Morgan.

Segundo o roteirista, o plano era fechar o arco com um tom mais rebelde e menos nostálgico. O relato aponta que a equipe não apenas celebraria a vitória, como também tomaria uma decisão que mudaria o rumo da história.

"Mas, em vez de devolver o dispositivo ao misterioso agente do governo, Sr. Ninguém (Kurt Russell), que acabara de conceder à equipe uma condecoração do Congresso, Dom esmaga o Olho de Deus com a bota, dizendo que era poderoso demais para uma só pessoa possuir. A equipe então acelera pela Pacific Coast Highway, com Dom sorrindo enquanto amassa a condecoração e a joga pela janela, enquanto a trilha sonora aumenta e os créditos finais rolam", explicou.

Detalhe importante

Até então, os fãs sabiam apenas que o grupo voltaria a operar à margem da lei, mas não com esse nível de ruptura simbólica. A impossibilidade de filmar essas cenas levou a produção a optar por um final completamente diferente — e marcante.

No corte exibido nos cinemas, Brian e Dominic seguem lado a lado em uma despedida silenciosa, embalada por 'See You Again', de Wiz Khalifa e Charlie Puth. A cena se tornou um dos momentos mais emocionantes da saga e um tributo direto a Paul Walker. Curiosamente, o Olho de Deus acabou retornando em filmes posteriores e ganhou importância em 'Velozes & Furiosos 10'.

Mesmo diante da tragédia, Velozes & Furiosos 7 se consolidou como o maior sucesso comercial da franquia, arrecadando mais de US$ 1,5 bilhão em bilheteria mundial.