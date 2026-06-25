Oscar convida 10 brasileiros para integrar grupo de votantes; confira

A presença brasileira dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, vai ganhar reforço. A instituição convidou 10 profissionais do Brasil para integrar seu quadro de membros e participar da escolha dos vencedores da principal premiação do cinema mundial, ampliando a representação do país entre os votantes.

A nova leva reúne nomes de diferentes áreas do audiovisual e tem forte ligação com produções recentes do cinema nacional, especialmente O Agente Secreto e Sonhos de Trem.

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A lista inclui diretor de elenco, figurinista, maquiadora, montadores e diretores de fotografia, em um movimento que também evidencia o alcance internacional de profissionais dos bastidores.

Profissionais de O Agente Secreto dominam lista

Entre os brasileiros convidados pela Academia estão seis profissionais ligados a O Agente Secreto. Passam a integrar o grupo a diretora de fotografia Evgenia Alexandrova, o diretor de elenco Gabriel Domingues, a figurinista Rita Azevedo, os editores Matheus Faria e Eduardo Serrano, além da maquiadora Marisa Amenta, que também trabalhou em Ainda Estou Aqui.

A presença majoritária de integrantes do longa entre os novos membros reforça o espaço conquistado pela produção brasileira em circuitos internacionais e o reconhecimento de funções que, muitas vezes, ficam longe dos holofotes, mas são decisivas para a construção de um filme.

Convites alcançam nomes de diferentes áreas do audiovisual

Além da equipe de O Agente Secreto, a Academia também convidou outros quatro brasileiros. Entram para o quadro o diretor Marcelo Caetano, de Baby; Adolpho Veloso, indicado na categoria de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem; Bernardo Uzeda, editor de som de As Boas Maneiras; e Wilssa Esser, diretora de fotografia de Nosso Segredo.

A composição do grupo mostra uma diversidade de atuações dentro do cinema, contemplando desde direção e fotografia até som, montagem e maquiagem.

Na prática, a expansão do quadro brasileiro dentro da Academia fortalece a presença do país não apenas diante das câmeras, mas também nas áreas técnicas e criativas que sustentam a indústria audiovisual.

Brasil já tinha nomes de peso entre os votantes do Oscar

Os 10 novos convites se somam a uma lista de brasileiros que já participavam da votação do Oscar. Entre eles estão nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Alice Braga, Sônia Braga, Wagner Moura, Rodrigo Santoro e Selton Mello.

No campo da direção, a Academia já contava com cineastas como Walter Salles, Fernando Meirelles, Kleber Mendonça Filho, Anna Muylaert, José Padilha e Karim Aïnouz. Também integram o grupo produtores, roteiristas, montadores, profissionais de som, artistas da animação e documentaristas brasileiros.

Wagner Moura faz parte da Academia desde 2021, enquanto Kleber Mendonça Filho foi convidado em 2017. Com a nova atualização, o Brasil amplia ainda mais sua presença no corpo de votantes da premiação, em um momento de maior visibilidade internacional do cinema nacional.

Veja os 10 brasileiros convidados para votar no Oscar