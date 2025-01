Plágio? Série brasileira é comparada a 'A Substância' por internautas - Foto: Reprodução

A série brasileira A Fórmula (2017), estrelada por Drica Moraes e Larissa Arraes, tem gerado comparações com o filme 'A Substância', que desponta como um dos favoritos ao Oscar 2025. Ambas as produções envolvem protagonistas que utilizam um método para rejuvenescer, criando semelhanças notáveis entre os enredos.

'A Substância' (2024) segue a história de Elisabeth Sparkle, que utiliza uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada. Já 'A Fórmula' (2017) traz a trama uma cientista que tenta reverter o processo de envelhecimento utilizando uma solução injetável.

Trailer de A Substância:

Trailer de A Fórmula:

Disponível na Globoplay, a série brasileira tem chamado a atenção, principalmente nas redes sociais, com internautas questionando se as duas obras não são um caso de plágio.

"Gente, é literalmente o mesmo roteiro, não????????", disse um usuário do X. Outro comentário foi mais enfático: "O nome do filme é A Fórmula, o bagulho é injetável, tem a mesma cor. Não sei o que o povo tá fazendo, não tá entrando com um processo de plágio ou pelo menos um escarcéu".

A semelhança gerou discussões sobre as origens das ideias e a originalidade das obras. Confira:

‘a fórmula (2017)’ correu para que ‘the substance’ pudesse andar! pic.twitter.com/su1TATYQy8 — ani ꨄ︎ (@piresglony) December 29, 2024

engraçado que quando eh br o povo daqui jura que gringo n copia (tem vários plágios registrados já) https://t.co/D6KSs6UzGr — barbie profissões (@jaum_mills) December 30, 2024

NADA me tira da cabeça q esses merdas plagiaram a fórmula.

O conflito entre as 2, a cor da substância td mt semelhante. https://t.co/mh1GlL4kYo — Jean Nogueira ⚓ (@JeanSNogueira) December 30, 2024

mas não ironicamente, tem grandes chances de ser plágio https://t.co/nbA5EHi3Uo — leozin ☽☾ 𐚁 🇧🇷 (@theeepurehoney) December 29, 2024

hc que a substância (2024) é a formula (2017) roubada e levada pros eua pra ser patenteada https://t.co/Az2CB8lIM5 — bie🎀 (@hwksstar) December 29, 2024