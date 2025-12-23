Quem é o filho do Capitão América que aparece no teaser de Vingadores

'Vingadores: Doutor Destino' ganhou a sua primeira prévia nesta terça-feira, 23 - Foto: Reprodução | MCU

Agora é oficial! Depois de diversos vazamentos, a Marvel divulgou, oficialmente, o teaser de 'Vingadores: Doutor Destino'. A prévia é protagonizada por Steve Rogers, o Capitão América (Chris Evans).

O vídeo — primeiro de uma suposta série de cenas que irão revelar, aos poucos, alguns dos personagens que voltarão para o próximo Vingadores — tem pouco mais de um minuto e mostra Rogers em roupas civis, com um anel de casamento no dedo. Ao entrar em casa, ele pega um bebê no colo e a câmera corta para a mensagem: “Steve Rogers voltará em Vingadores: Doutor Destino”.

Steve Rogers teve um filho?

Ao que tudo indica, o bebê que aparece na prévia do longa é do Steve com a Peggy Carter. Vale lembrar que 'Vingadores: Ultimato' terminou com o herói voltando ao passado para viver com a personagem da atriz Hayley Atwell.

Mas e nos quadrinhos, Steve Rogers já teve esse filho? Sim e não. No Universo 616, que é a linha do tempo principal da Marvel, o Steve não teve nenhum filho biológico. Porém, em universos alternativos, o Capitão já teve herdeiros. Um deles é James Rogers, filho do Steve com a Natasha Romanoff, a Viúva Negra.

Entretanto, a teoria que faz mais sentido dentro do contexto de 'Vingadores: Doutor Destino' é de que se trata de Sarah Rogers, filha do Steve Rogers com a Peggy Carter. No teaser, no entanto, não dá para afirmar o sexo da criança.

Quem é Sarah Rogers?

Nas HQs, Sarah surge de uma realidade em que o Steve nunca foi congelado, e consegue constituir uma família ao lado da Peggy. Porém, ela não possui nenhum poder, mas tenta seguir o legado da família se tornando uma combatente bem treinada.

O que já sabemos sobre Vingadores: Doutor Destino

Vingadores: Doutor Destino estreia em 17 de dezembro de 2026. Até o momento, nenhuma sinopse oficial foi divulgada, mas já se sabe que o vilão da história será o Doutor Destino de Robert Downey Jr., ator que viveu o Homem de Ferro na Saga do Infinito do MCU. O longa terá direção dos irmãos Anthony e Joe Russo (Vingadores: Ultimato), e roteiro de Michael Waldron ('Loki') e Stephen McFreely (Vingadores: Ultimato).

Além de Downey Jr., a Marvel já confirmou os principais nomes do elenco do novo filme. Dos filmes anteriores de Vingadores, retornam: Chris Evans como Steve Rogers, Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Capitão América, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Paul Rudd como Homem-Formiga, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright.

Outros que retornam: Simu Liu como Shang-Chi, Danny Ramirez como Falcão, todo o novo Quarteto Fantástico (Pedro Pascal como Sr. Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível, Joseph Quinn como Tocha Humana e Ebon Moss-Bachrach como o Coisa) e quase todo o elenco de 'Thunderbolts*' (Florence Pugh como Yelena, Wyatt Russell como Agente Americano, David Harbour como Guardião Vermelho, Hanah John-Kamen como Fantasma e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela).

Vingadores: Doutor Destino contará com o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox, incluindo Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope, Alan Cumming como Noturno, Kelsey Grammer como Fera, Rebecca Romijn como Mística e, apresentado em 'Deadpool & Wolverine', Channing Tatum como Gambit.

