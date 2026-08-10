Quem morreu em A Casa do Dragão? Veja lista de personagens que sucumbiram

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A terceira temporada de a 'Casa do Dragão' chegou ao fim na noite de domingo, 9, na HBO. Ao longo de oito episódios, a série entregou drama, tensão, tragédia, traições, batalhas com exércitos e dragões, e muitas mortes.

No total, 13 personagens importantes sucumbiram em meio a guerra civil travada entre os Targaryens.

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ALERTA DE SPOILER: se você ainda não assistiu à terceira temporada, continue por sua conta e risco.

O Cineinsite A TARDE relembra abaixo todas as mortes que aconteceram no terceiro ano da série.

Jason Lannister

Sharako Lohar

Jacaerys “Jace” Velaryon e o seu dragão Vermax

Ser Simon Strong

Otto Hightower

Lorde Jasper Wylde

Sor Luthor Largent

Sor Criston Cole

Ormund Hightower

Roderick Dustin

Haelena Targaryen

Kat

Alto Septão Balman

Assista ao trailer da terceira temporada: