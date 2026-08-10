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Quem morreu em A Casa do Dragão? Veja lista de personagens que sucumbiram

Quase 15 personagens importantes morreram na terceira temporada

Edvaldo Sales
Por
Quase 15 personagens importantes morreram na terceira temporada
Quase 15 personagens importantes morreram na terceira temporada - Foto: Divulgação | HBO

A terceira temporada de a 'Casa do Dragão' chegou ao fim na noite de domingo, 9, na HBO. Ao longo de oito episódios, a série entregou drama, tensão, tragédia, traições, batalhas com exércitos e dragões, e muitas mortes.

No total, 13 personagens importantes sucumbiram em meio a guerra civil travada entre os Targaryens.

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ALERTA DE SPOILER: se você ainda não assistiu à terceira temporada, continue por sua conta e risco.

O Cineinsite A TARDE relembra abaixo todas as mortes que aconteceram no terceiro ano da série.

  • Jason Lannister
  • Sharako Lohar
  • Jacaerys “Jace” Velaryon e o seu dragão Vermax
  • Ser Simon Strong
  • Otto Hightower
  • Lorde Jasper Wylde
  • Sor Luthor Largent
  • Sor Criston Cole
  • Ormund Hightower
  • Roderick Dustin
  • Haelena Targaryen
  • Kat
  • Alto Septão Balman

Assista ao trailer da terceira temporada:

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Tags

A Casa do Dragão House of the Dragon

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