IMPACTANTE
Quem morreu em A Casa do Dragão? Veja lista de personagens que sucumbiram
Quase 15 personagens importantes morreram na terceira temporada
A terceira temporada de a 'Casa do Dragão' chegou ao fim na noite de domingo, 9, na HBO. Ao longo de oito episódios, a série entregou drama, tensão, tragédia, traições, batalhas com exércitos e dragões, e muitas mortes.
No total, 13 personagens importantes sucumbiram em meio a guerra civil travada entre os Targaryens.
ALERTA DE SPOILER: se você ainda não assistiu à terceira temporada, continue por sua conta e risco.
O Cineinsite A TARDE relembra abaixo todas as mortes que aconteceram no terceiro ano da série.
- Jason Lannister
- Sharako Lohar
- Jacaerys “Jace” Velaryon e o seu dragão Vermax
- Ser Simon Strong
- Otto Hightower
- Lorde Jasper Wylde
- Sor Luthor Largent
- Sor Criston Cole
- Ormund Hightower
- Roderick Dustin
- Haelena Targaryen
- Kat
- Alto Septão Balman