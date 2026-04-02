Rede de cinema lança promoção que sorteia ingressos para Copa do Mundo

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Cinépolis lança promoção que vai levar pessoas para assistir a Copa do Mundo - Foto: Reprodução | Freepik

A Cinépolis anunciou uma parceria com a Coca-Cola que vai sortear duas pessoas com acompanhantes para assistirem a Copa do Mundo de 2026 que acontece no Canadá, Estados Unidos e México.

A promoção “Paixão Cinépolis & Coca-Cola” vai dar um par de ingressos a cada vencedor para assistir a um jogo da competição, além de pacote completo da viagem e hospedagem.

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Saiba como participar

Para participar, é necessário ser cadastrado no programa de fidelidade da rede, o “Clube Cinépolis”.

Após isso, é necessário adquirir um dos combos participantes com produtos da Coca-Cola no período de 01 a 30 de abril de 2026.

A cada compra realizada, o participante recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio.

Veja os combos participantes

Combo Coca Zero Mix Pipoca Salgada e Caramelo;

Combo Coca Zero Pipoca Salgada;

Combo Coca Mix Pipoca Salgada e Caramelo;

Combo Coca Pipoca Salgada.

A promoção é válida para maiores de 18 anos, residentes no Brasil, devidamente cadastrados no Club Cinépolis, e que possuam passaporte e visto válidos para entrada nos Estados Unidos ou México, países-sede da competição.

Onde a ação é válida

A promoção é válida para compras realizadas digitalmente ou nas unidades físicas da Cinépolis em todo o Brasil no período de 01 a 30 de abril de 2026.

“A Cinépolis busca constantemente criar experiências inesquecíveis para o público, dentro e fora das salas de cinema. Ao lado da Coca-Cola, queremos unir as paixões dos brasileiros e ampliar a conexão entre entretenimento, cinema e esporte, oferecendo aos nossos clientes a chance de viver de perto um dos maiores eventos esportivos do mundo”, afirma Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.