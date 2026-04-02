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Rede de cinema lança promoção que sorteia ingressos para Copa do Mundo
Promoção acontece em parceria com a Coca-Cola oferece ingressos, pacote completo de viagem e hospedagem
Por Redação
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A Cinépolis anunciou uma parceria com a Coca-Cola que vai sortear duas pessoas com acompanhantes para assistirem a Copa do Mundo de 2026 que acontece no Canadá, Estados Unidos e México.
A promoção “Paixão Cinépolis & Coca-Cola” vai dar um par de ingressos a cada vencedor para assistir a um jogo da competição, além de pacote completo da viagem e hospedagem.
Saiba como participar
Para participar, é necessário ser cadastrado no programa de fidelidade da rede, o “Clube Cinépolis”.
Após isso, é necessário adquirir um dos combos participantes com produtos da Coca-Cola no período de 01 a 30 de abril de 2026.
A cada compra realizada, o participante recebe um número da sorte para concorrer ao sorteio.
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Veja os combos participantes
- Combo Coca Zero Mix Pipoca Salgada e Caramelo;
- Combo Coca Zero Pipoca Salgada;
- Combo Coca Mix Pipoca Salgada e Caramelo;
- Combo Coca Pipoca Salgada.
A promoção é válida para maiores de 18 anos, residentes no Brasil, devidamente cadastrados no Club Cinépolis, e que possuam passaporte e visto válidos para entrada nos Estados Unidos ou México, países-sede da competição.
Onde a ação é válida
A promoção é válida para compras realizadas digitalmente ou nas unidades físicas da Cinépolis em todo o Brasil no período de 01 a 30 de abril de 2026.
“A Cinépolis busca constantemente criar experiências inesquecíveis para o público, dentro e fora das salas de cinema. Ao lado da Coca-Cola, queremos unir as paixões dos brasileiros e ampliar a conexão entre entretenimento, cinema e esporte, oferecendo aos nossos clientes a chance de viver de perto um dos maiores eventos esportivos do mundo”, afirma Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.
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