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O novo filme de suspense do Prime Video que você não pode perder
Recém-saído dos cinemas, thriller com astro de Hollywood chega ao streaming
Por Beatriz Santos
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Com o feriadão se aproximando, nada melhor do que um bom filme para embalar a semana. E o Prime Video traz a escolha ideal, com um título que acabou de sair do cinema e já pode ser assistido no conforto de casa.
É nesse cenário que Caminhos do Crime ganha destaque. Apenas 46 dias após a estreia nas telonas, o suspense policial estrelado por Chris Hemsworth já pode ser assistido no streaming, chamando atenção como um dos grandes títulos do gênero neste ano.
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O longa também marca uma mudança importante na carreira do ator, conhecido mundialmente por interpretar Thor. Desta vez, ele aposta em um personagem mais realista, distante do universo de super-heróis, o que ajudou a despertar ainda mais interesse pelo projeto.
Além disso, o filme reúne um elenco de peso e uma trama envolvente, reforçando o potencial de se tornar uma das escolhas mais comentadas para quem busca suspense e ação durante o feriado.
Um jogo perigoso entre crime e investigação
Caminhos do Crime é uma adaptação do conto Code 101, de Don Winslow, dirigida por Bart Layton e com um elenco repleto de estrelas. Além de Hemsworth, o longa conta com Halle Berry, Barry Keoghan, Nick Nolte, Jennifer Jason Leigh, Corey Hawkins e Monica Barbaro.
Outro destaque é Mark Ruffalo, colega de Hemsworth nos filmes da Marvel, que interpreta Bruce Banner/Hulk.
A trama, ambientada em Los Angeles, acompanha Davis, um criminoso com um passado misterioso que realiza assaltos meticulosamente planejados sem ferir ninguém. Lou Lubesnick é o policial encarregado de investigar seus roubos, responsáveis por deixar as autoridades completamente perplexas.
Quando Davis está prestes a realizar seu próximo golpe, uma série de contratempos complica a situação, e um passo em falso pode lhe custar tudo.
Uma nova fase para Chris Hemsworth
Antes de retornar como Thor em Vingadores: Doutor Destino em 18 de dezembro, Chris Hemsworth decidiu se distanciar um pouco de seu personagem da Marvel.
Buscando algo diferente e mais realista, o ator acabou estrelando Caminhos do Crime, um thriller policial que já é considerado como um dos melhores títulos do gênero deste ano.
"Esses personagens, os super-heróis, são uma representação previsível do que um herói e um vilão são", disse Hemsworth ao SensaCine sobre como Davis é diferente de Thor. "Eu me senti atraído por fazer algo diferente, mais realista, algo humano, algo com o qual eu pudesse me identificar e entender seu ponto de vista", observou ele sobre o que o atraiu para este projeto.
Reencontro fora da Marvel
O filme também representou uma oportunidade única para Hemsworth, que pôde trabalhar com Ruffalo fora do Universo Cinematográfico da Marvel.
"Cheguei ao set e pensei: 'Ok, Mark!' E então, de repente, senti: 'Nossa, isso não é tão familiar quanto eu imaginava. É muito diferente. Estou fazendo um sotaque diferente. Meu personagem é muito diferente. O dele também é muito diferente'", relembrou. "Ele é um verdadeiro companheiro de equipe", enfatizou sobre Ruffalo.
Veja o trailer:
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