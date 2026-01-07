Menu
CINEINSITE
DE VOLTA PARA FORKS?

Remake de Crepúsculo? Atriz revela boas notícias para os fãs da saga

Atriz acendeu uma chama de esperança no coração dos fãs

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/01/2026 - 8:07 h
Atriz acendeu uma chama de esperança no coração dos fãs
Atriz acendeu uma chama de esperança no coração dos fãs -

A franquia ‘Crepúsculo’ marcou uma geração de fãs. Quase 15 anos após o fim da saga nos cinemas, a atriz Kristen Stewart, que ficou famosa por interpretar a protagonista Bella Swan nos filmes, revelou que está comprometida em comandar uma nova adaptação da história da autora Stephenie Meyer nas telas grandes.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a atriz elogiou os filmes estrelados por ela ao lado de Robert Pattinson. “Eu adoro o que Catherine [Hardwicke] fez, adoro o que Chris [Weitz] fez, adoro o que todos os diretores fizeram com os filmes. Eles eram tão autênticos, tão estranhos, meio excêntricos, e tão presentes naquele momento em que ainda não sabiam bem o que eram, antes de estourarem”, disse.

Na oportunidade, Kristen Stewart afirmou que, mesmo satisfeita com o que eles fizeram, gostaria de apresentar sua própria visão para a saga, dirigindo um remake de Crepúsculo.

Imagine se tivéssemos um orçamento enorme e muito amor e apoio. Não sei… eu adoraria me readaptar. Sim, claro, eu farei o remake. Eu vou fazer! Estou comprometida!
Kristen Stewart - atriz

A saga Crepúsculo

Nas telonas, a saga Crepúsculo teve cinco filmes: ‘Crepúsculo’ (2008), ‘A Saga Crepúsculo: Lua Nova’ (2009), ‘A Saga Crepúsculo: Eclipse’ (2010), ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1’ (2011) e ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2’ (2012).

Na história, Isabella Swan (Kristen Stewart) e seu pai, Charlie (Billy Burke), mudaram-se recentemente. No novo colégio, ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um jovem admirado por todas as garotas e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Bella em risco.

x