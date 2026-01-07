Remake de Crepúsculo? Atriz revela boas notícias para os fãs da saga

Atriz acendeu uma chama de esperança no coração dos fãs - Foto: Divulgação

A franquia ‘Crepúsculo’ marcou uma geração de fãs. Quase 15 anos após o fim da saga nos cinemas, a atriz Kristen Stewart, que ficou famosa por interpretar a protagonista Bella Swan nos filmes, revelou que está comprometida em comandar uma nova adaptação da história da autora Stephenie Meyer nas telas grandes.

Em entrevista ao Entertainment Tonight, a atriz elogiou os filmes estrelados por ela ao lado de Robert Pattinson. “Eu adoro o que Catherine [Hardwicke] fez, adoro o que Chris [Weitz] fez, adoro o que todos os diretores fizeram com os filmes. Eles eram tão autênticos, tão estranhos, meio excêntricos, e tão presentes naquele momento em que ainda não sabiam bem o que eram, antes de estourarem”, disse.

Na oportunidade, Kristen Stewart afirmou que, mesmo satisfeita com o que eles fizeram, gostaria de apresentar sua própria visão para a saga, dirigindo um remake de Crepúsculo.

Imagine se tivéssemos um orçamento enorme e muito amor e apoio. Não sei… eu adoraria me readaptar. Sim, claro, eu farei o remake. Eu vou fazer! Estou comprometida! Kristen Stewart - atriz

A saga Crepúsculo

Nas telonas, a saga Crepúsculo teve cinco filmes: ‘Crepúsculo’ (2008), ‘A Saga Crepúsculo: Lua Nova’ (2009), ‘A Saga Crepúsculo: Eclipse’ (2010), ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1’ (2011) e ‘A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2’ (2012).

Na história, Isabella Swan (Kristen Stewart) e seu pai, Charlie (Billy Burke), mudaram-se recentemente. No novo colégio, ela conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um jovem admirado por todas as garotas e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Bella em risco.