Renomado ator é condenado a 18 meses de prisão por agressões sexuais

Gérard Depardieu tem 76 anos - Foto: AFP

O ator e cineasta francês Gérard Depardieu, de 76 anos, foi condenado a 18 meses de prisão por crimes de agressão sexual, segundo a agência de notícias Reuters. A condenação aconteceu nesta terça-feira, 13, e Depardieu não cumprirá a pena imediatamente.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o tribunal considerou o ator culpado por ter agredido sexualmente duas mulheres em um set de filmagem em 2021. A Corte também pediu para que ele fosse incluído no cadastro nacional de criminosos sexuais, além de ressarcir as vítimas em 29.040 euros (cerca de R$ 183.300).

Gérard Depardieu foi condenado por ter apalpado uma cenografista, de 54 anos, e uma assistente, de 34 anos, durante as filmagens de ‘Les Volets Verts’, de Jean Becker.

Durante o julgamento de quatro dias, em março, Depardieu rejeitou as acusações. O ator reconheceu que havia usado linguagem vulgar e sexualizada no set de filmagem e que agarrou os quadris de uma vítima durante uma discussão, mas negou que seu comportamento fosse sexual.

Depardieu não compareceu à audiência desta terça-feira. O ator, que fez mais de 200 filmes e séries de televisão, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de violência sexual na resposta do cinema francês ao movimento #MeToo.

Depardieu, que é uma figura imponente do cinema francês, tem enfrentado um número crescente de alegações de agressão sexual nos últimos anos. Ele foi indicado a um Oscar em 1991, por sua atuação em ‘Cyrano de Bergerac’.