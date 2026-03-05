Saiba o que uniu Wagner Moura e Fernanda Torres em reunião secreta

Siga o A TARDE no Google

Um registro histórico parou as redes sociais nesta quinta-feira, 5. As "tropas brasileiras" do cinema se uniram em um encontro online que reuniu os indicados deste ano, Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho, com os protagonistas da campanha anterior, Fernanda Torres e Walter Salles.

O registro foi compartilhado pelo diretor de “O Agente Secreto”, que agradeceu o apoio dos veteranos na reta final da premiação.

"Chamamos as tropas brasileiras. Obrigado Fernanda e Walter pela conversa sobre Brasil e cinema", celebrou Kleber em seu perfil no Instagram.

Fernanda Torres, que viveu a intensa corrida pela estatueta no ano passado com “Ainda Estou Aqui”, retribuiu o carinho desejando sorte ao grupo: "Foi muito emocionante, Kléber. Gostei demais de participar. Merda (elogio comum no teatro) aí na reta final".

O fenômeno de "O Agente Secreto"

O Brasil chega ao Oscar 2026 com um fôlego renovado e recorde de indicações. O longa de Kleber Mendonça Filho concorre em categorias de peso, consolidando o prestígio internacional da produção nacional:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Ator (Wagner Moura)

(Wagner Moura) Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues)

Além destas, o país ainda marca presença com Adolfo Veloso, que disputa a estatueta de Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”.

A estratégia vitoriosa da Neon

O encontro foi promovido pela Neon, distribuidora norte-americana que adquiriu os direitos de “O Agente Secreto” ainda no Festival de Cannes.

Especialistas apontam que a estratégia da empresa foi fundamental para o sucesso brasileiro: ao lançar o filme nos EUA em novembro, a Neon garantiu que os membros da Academia tivessem mais tempo de tela do que concorrentes que estrearam apenas em janeiro.

A antecipação das exibições em Los Angeles e o forte investimento em marketing colocaram Wagner Moura como um dos favoritos na categoria de Melhor Ator, gerando comentários entusiasmados de fãs que já apelidaram o grupo de "Quarteto Fantástico" do cinema brasileiro.