Selton Mello ganha elogios fora do Brasil por filme em Hollywood

Selton Mello - Foto: Divulgação | Sony Pictures Brasil

O ator Selton Mello já está colhendo frutos brilhantes de sua estreia oficial em Hollywood.

O brasileiro vem recebendo uma enxurrada de elogios da crítica especializada internacional por seu trabalho em "Anaconda", onde interpreta Santiago, um exótico e melancólico domador de cobras.

Na trama, quatro amigos de infância, interpretados por Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton, viajam até a Floresta Amazônica com uma missão inusitada: refilmar o clássico "Anaconda" de 1997. Lá, eles contratam os serviços de Santiago (Mello), personagem que se tornou o grande destaque das primeiras análises do filme.

Atuação elogiada

Um dos críticos mais respeitados dos Estados Unidos, David Ehrlich, do portal IndieWire, não poupou adjetivos ao brasileiro. Ele afirmou que a atuação de Mello é o verdadeiro "trunfo" da produção, destacando sua capacidade de manter o foco de uma forma que seus colegas de elenco, embora proeminentes, não conseguem acompanhar.

“Há algo fascinante em ver o ‘pai’ do filme ultrassério do ano passado, ‘Ainda Estou Aqui’, fazer uma guinada tão radical para uma comédia desse quilate”, escreveu Ehrlich.

Mesmo dividindo a tela com gigantes da comédia mundial como Jack Black e Paul Rudd, Selton Mello foi apontado como o responsável pelos momentos mais brilhantes do longa.

Pete Hammond, do Deadline, descreveu o brasileiro como um ator "sempre confiável" que "rouba cenas como o treinador de anacondas tomado pela dor".

Já Aidan Kelley, do site Collider, foi além e classificou Mello como o "grande achado" do filme, reforçando que ele não se intimidou diante do elenco estelar e entregou os momentos mais divertidos da obra.