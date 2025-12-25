Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEINSITE

Selton Mello ganha elogios fora do Brasil por filme em Hollywood

Ator brasileiro é aclamado pela crítica internacional

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

25/12/2025 - 11:33 h
Selton Mello
Selton Mello -

O ator Selton Mello já está colhendo frutos brilhantes de sua estreia oficial em Hollywood.

O brasileiro vem recebendo uma enxurrada de elogios da crítica especializada internacional por seu trabalho em "Anaconda", onde interpreta Santiago, um exótico e melancólico domador de cobras.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na trama, quatro amigos de infância, interpretados por Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn e Thandiwe Newton, viajam até a Floresta Amazônica com uma missão inusitada: refilmar o clássico "Anaconda" de 1997. Lá, eles contratam os serviços de Santiago (Mello), personagem que se tornou o grande destaque das primeiras análises do filme.

Atuação elogiada

Um dos críticos mais respeitados dos Estados Unidos, David Ehrlich, do portal IndieWire, não poupou adjetivos ao brasileiro. Ele afirmou que a atuação de Mello é o verdadeiro "trunfo" da produção, destacando sua capacidade de manter o foco de uma forma que seus colegas de elenco, embora proeminentes, não conseguem acompanhar.

Leia Também:

Anaconda e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador
Prepare a agenda: 10 filmes e séries imperdíveis que vão dominar 2026
Melhores do ano: os filmes e séries que dominaram bilheterias e streamings em 2025

“Há algo fascinante em ver o ‘pai’ do filme ultrassério do ano passado, ‘Ainda Estou Aqui’, fazer uma guinada tão radical para uma comédia desse quilate”, escreveu Ehrlich.

Mesmo dividindo a tela com gigantes da comédia mundial como Jack Black e Paul Rudd, Selton Mello foi apontado como o responsável pelos momentos mais brilhantes do longa.

Pete Hammond, do Deadline, descreveu o brasileiro como um ator "sempre confiável" que "rouba cenas como o treinador de anacondas tomado pela dor".

Já Aidan Kelley, do site Collider, foi além e classificou Mello como o "grande achado" do filme, reforçando que ele não se intimidou diante do elenco estelar e entregou os momentos mais divertidos da obra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Anaconda ator Selton Mello filme Selton Mello

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Selton Mello
Play

Trailer de A Odisseia revela épico grandioso de Christopher Nolan

Selton Mello
Play

O filme mais indicado ao Globo de Ouro chega à HBO Max e mira o Oscar

Selton Mello
Play

Esse filme de ficção científica virou fenômeno e já é TOP 1 da Netflix

Selton Mello
Play

Avatar 3 e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x