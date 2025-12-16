Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ

Série de sucesso retorna ainda mais tensa e promete abalar os fãs

Primeira temporada da série foi ao ar em 2024

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/12/2025 - 8:48 h
Primeira temporada série foi ao ar de 2024
Primeira temporada série foi ao ar de 2024 -

Um dos grandes sucessos do Prime Video, ‘Fallout’ está de volta. A segunda temporada da série, que é uma adaptação do videogame de RPG ‘Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game’, estreia na plataforma na noite desta terça-feira, 16.

A obra se tornou uma das maiores estreias da história do serviço de streaming após o lançamento de seu primeiro ano, em 2024.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Qual é a história de Fallout?

A série mostra um mundo moldado pelas consequências extremas do avanço tecnológico pós-Segunda Guerra Mundial, que culminou em um devastador conflito nuclear. Duzentos anos após o apocalipse, a humanidade sobrevive em ruínas: enquanto a elite se protegeu em sofisticados abrigos subterrâneos conhecidos como Safehouses, o restante do planeta tornou-se um território hostil, marcado pela violência e pela radiação.

Forçados a deixar a segurança dos bunkers, os sobreviventes precisam encarar um cenário brutal, onde cada decisão pode ser fatal. A trama acompanha três figuras de origens distintas: Lucy (Ella Purnell), uma jovem criada no abrigo; Maximus (Aaron Moten), soldado da poderosa Irmandade de Aço; e The Ghoul (Walton Goggins), um enigmático caçador de recompensas que luta para sobreviver enquanto carrega segredos do passado.

O elenco de Fallout conta ainda com Moises Arias (‘The King of Staten Island’), Kyle MacLachlan (‘Twin Peaks’), Sarita Choudhury (‘Homeland’), Michael Emerson (‘Person of Interest’), Leslie Uggams (‘Deadpool’), Frances Turner (‘The Boys’), Dave Register (‘Heightened’), Zach Cherry (‘Severance’), entre outros

Que horas estreia a segunda temporada de Fallout?

A segunda temporada de Fallout estreia nesta terça-feira, 16, a partir das 23h (pelo horário de Brasília). Ao todo, serão oito capítulos lançados semanalmente, com o encerramento previsto para 4 de fevereiro de 2026.

Assista ao trailer da segunda temporada de Fallout:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Fallout Prime Video

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeira temporada série foi ao ar de 2024
Play

O filme da Netflix que não vai deixar você desgrudar os olhos da tela

Primeira temporada série foi ao ar de 2024
Play

Supergirl ganha primeiro trailer com detalhes surpreendentes; veja

Primeira temporada série foi ao ar de 2024
Play

A série de faroeste da Netflix que bombou no TOP 10 com só 7 episódios

Primeira temporada série foi ao ar de 2024
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

x