Série de sucesso retorna ainda mais tensa e promete abalar os fãs

Primeira temporada série foi ao ar de 2024 - Foto: Divulgação | Prime Video

Um dos grandes sucessos do Prime Video, ‘Fallout’ está de volta. A segunda temporada da série, que é uma adaptação do videogame de RPG ‘Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game’, estreia na plataforma na noite desta terça-feira, 16.

A obra se tornou uma das maiores estreias da história do serviço de streaming após o lançamento de seu primeiro ano, em 2024.

Qual é a história de Fallout?

A série mostra um mundo moldado pelas consequências extremas do avanço tecnológico pós-Segunda Guerra Mundial, que culminou em um devastador conflito nuclear. Duzentos anos após o apocalipse, a humanidade sobrevive em ruínas: enquanto a elite se protegeu em sofisticados abrigos subterrâneos conhecidos como Safehouses, o restante do planeta tornou-se um território hostil, marcado pela violência e pela radiação.

Forçados a deixar a segurança dos bunkers, os sobreviventes precisam encarar um cenário brutal, onde cada decisão pode ser fatal. A trama acompanha três figuras de origens distintas: Lucy (Ella Purnell), uma jovem criada no abrigo; Maximus (Aaron Moten), soldado da poderosa Irmandade de Aço; e The Ghoul (Walton Goggins), um enigmático caçador de recompensas que luta para sobreviver enquanto carrega segredos do passado.

O elenco de Fallout conta ainda com Moises Arias (‘The King of Staten Island’), Kyle MacLachlan (‘Twin Peaks’), Sarita Choudhury (‘Homeland’), Michael Emerson (‘Person of Interest’), Leslie Uggams (‘Deadpool’), Frances Turner (‘The Boys’), Dave Register (‘Heightened’), Zach Cherry (‘Severance’), entre outros

Que horas estreia a segunda temporada de Fallout?

A segunda temporada de Fallout estreia nesta terça-feira, 16, a partir das 23h (pelo horário de Brasília). Ao todo, serão oito capítulos lançados semanalmente, com o encerramento previsto para 4 de fevereiro de 2026.

