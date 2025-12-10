Só 4 episódios: a série chocante que é número 1 na Netflix em 37 países

O interesse pela obra se intensificou à medida que a série reacendeu debates sobre episódios sensíveis - Foto: Divulgação

A quinta temporada de ‘Stranger Things’ chegou na Netflix com força suficiente para quebrar recordes e garantir o maior lançamento global de uma série em inglês na gigante do streaming.

No entanto, o domínio da produção ficou ameaçado mais rápido do que o previsto. Em menos de duas semanas, um novo título assumiu a liderança em 37 países e começou a ganhar tração mundial: ‘Sean Combs: O Acerto de Contas’.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lançada em 2 de dezembro, a série documental de quatro episódios narra a trajetória de Sean “Diddy” Combs — do estrelato como um dos nomes mais influentes do hip-hop à derrocada marcada por denúncias e escândalos criminais.

O projeto tem direção criativa de 50 Cent, rival declarado do empresário, e apresenta uma leitura mais dura e incisiva dos acontecimentos que moldaram a carreira do artista.

A expectativa inicial era de que a produção tivesse forte adesão apenas nos Estados Unidos. Porém, a repercussão internacional cresceu de maneira inesperada, colocando o documentário no topo das paradas diárias em diversos territórios e empurrando Stranger Things para baixo no ranking.

Polêmicas impulsionam audiência

O interesse pela obra se intensificou à medida que a série reacendeu debates sobre episódios sensíveis da história do hip-hop, especialmente os assassinatos de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G.

A abordagem adotada no documentário gerou ampla discussão nas redes sociais, incluindo críticas de quem acredita que a obra ainda deixa de fora pontos importantes e controversos da vida de Combs.

Apesar das polêmicas — ou talvez por causa delas — a recepção crítica vem sendo positiva. Até o momento, o título registra cerca de 80% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Assista ao trailer de Sean Combs: O Acerto de Contas:

Stranger Things vai acabar somente em 2026

Os fãs de Stranger Things vão precisar segurar a ansiedade para o episódio final da série até 31 de dezembro. O capítulo estreia no catálogo somente às 22h do último dia do ano, terá 2h05 de duração e será exibido em mais de 500 cinemas nos Estados Unidos.

Devido ao tempo de duração, Stranger Things chega ao fim somente em 2026. Para quem começar a assistir às 22h do dia 31, terminará a trama somente às 0h05 de 1º de janeiro de 2026.

Três partes

A última temporada de Stranger Things será lançada em três partes na Netflix. O Volume 1 estreia em 26 de novembro de 2025, com os quatro primeiros episódios. O Volume 2 chega em 25 de dezembro de 2025, com mais três episódios. O episódio final estreia em 31 de dezembro de 2025.

Dessa vez, diferente do que a plataforma de streaming costuma fazer, eles não serão lançados às 4h, mas às 22h (pelo horário de Brasília), para evitar spoilers.

Volume 1 – 26 de novembro, 22h (horário de Brasília)

Volume 2 – 25 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Episódio final – 31 de dezembro, 22h (horário de Brasília)

Qual a história da 5ª temporada?

A nova temporada será ambientada no outono de 1987, logo após os acontecimentos do quarto ano. Hawkins agora está em quarentena militar após a abertura das Fendas, e Eleven (Millie Bobby Brown) precisa voltar a se esconder.

O grupo central — Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e outros aliados — se une para enfrentar uma ameaça final: Vecna desapareceu, mas sua presença continua sendo uma ameaça crescente.

Leia a sinopse:

"Outono de 1987. Hawkins é marcada pela abertura das Fendas e nossos heróis estão unidos com um único objetivo: encontra e matar Vecna. Mas ele desapareceu – seu paradeiro e seus planos desconhecidos. Para complicar a missão, o governo colocou a cidade sob quarentena militar e intensificou a caçada por Onze, forçando-a a se esconder de novo.

À medida que o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, um denso e familiar temor também vem à tona. A batalha final é iminente – e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal que qualquer coisa que já tenham enfrentado. Para colocar um fim nesse pesadelo, eles precisarão de todos unindo forças uma última vez."

Veja abaixo o título dos episódios:

Missão Resgate

O Desaparecimento de...

A Armadilha

Feiticeiro

Tratamento de Choque

A Fuga de Camazotz

A Ponte

O Mundo "Direito"

Assista ao trailer de Stranger Things: