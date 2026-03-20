Só 5 episódios: essa série da Netflix é perfeita para sua sexta-feira

Essa minissérie da Netflix é ideal para quem busca uma boa maratona nesta sexta-feira - Foto: Divulgação

Com o final de semana batendo na porta, nada como encontrar uma boa série para maratonar durante a noite e continuar ao longo dos próximos dias.

Pensando nisso, Sereias, minissérie da Netflix com apenas cinco episódios, surge como uma opção envolvente ao combinar suspense psicológico, crítica social e relações marcadas por poder e obsessão.

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A produção estreou ano passado na plataforma e rapidamente ganhou destaque entre os títulos mais comentados, apostando em uma narrativa intensa ambientada em uma luxuosa propriedade à beira-mar.

Suspense em meio ao luxo e relações obscuras

Em Sereias, a história acompanha Simone (Milly Alcock), uma jovem que vive uma aparente rotina perfeita como assistente pessoal da rica socialite Michaela Kell (Julianne Moore). No entanto, o que parece um conto de fadas moderno começa a revelar camadas mais sombrias.

A desconfiança parte de Devon (Meghann Fahy), irmã de Simone, que percebe mudanças no comportamento da jovem e acredita que a relação com a chefe vai além de um simples vínculo profissional, assumindo contornos quase ritualísticos. Determinada a entender o que está acontecendo, ela decide viajar até a propriedade da família Kell.

O que encontra, porém, é um ambiente marcado por tensão psicológica, jogos de manipulação e uma disputa silenciosa de poder.

Conflitos familiares e tensão crescente

A narrativa se desenrola ao longo de um fim de semana, intensificando os conflitos entre as personagens e aprofundando temas como dependência emocional, lealdade e divisão de classes.

Criada por Molly Smith Metzler, responsável por Maid (2021), a minissérie também incorpora elementos de comédia sombria com personalidade, apostando em uma abordagem ousada ao transitar entre o drama e o humor.

A sátira à elite rica e excêntrica se destaca justamente por essa mistura de tons, criando uma atmosfera única e provocativa que reforça a identidade da produção. A premissa se mantém envolvente ao explorar o mistério em torno da família Kell e a crescente sensação de perigo que envolve Simone.

Sucesso recente e boa recepção

Dirigida por Nicole Kassell, a minissérie já figura entre os sucessos recentes da Netflix, reforçando a tendência de produções curtas que conquistam o público rapidamente.

Nos sites especializados, Sereias apresenta desempenho positivo: alcançou nota 7 no IMDb e 74% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, com avaliação semelhante do público.

Com episódios rápidos e uma trama carregada de tensão, a produção se consolida como uma escolha certeira para quem busca uma maratona envolvente, especialmente quando o tempo é curto, mas a vontade de mergulhar em uma boa história é grande.