Superman, Game of Thrones e +: Netflix vai comandar franquias icônicas

Superman e todo o universo da DC Comics agora é propriedade da Netflix - Foto: Divulgação

O mundo do entretenimento acordou com uma notícia que abalou — e vai continuar abalando — as estruturas de grandes franquias: a compra da Warner Bros. pela Netflix. A aquisição vai ter um impacto imenso na produção de filmes e séries hollywoodianos.

A partir de agora, franquias como ‘Harry Potter’, ‘Game of Thrones’, ‘O Senhor dos Anéis’ e muito mais estarão sob supervisão da gigante do streaming.

A HBO Max e HBO também passam a ser da Netflix, que será detentora de séries icônicas como ‘Família Soprano’ e ‘The Wire’, além de séries de sucesso como ‘The Last of Us’, ‘The White Lotus’ e ‘Euphoria’.

Confira outras mudanças importantes:

Game of Thrones

Game of Thrones e os seus derivados, ‘A Casa do Dragão’ e ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, são agora da Netflix.

DC Studios

Batman, Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e todo o universo da DC Comics agora é propriedade da Netflix.

O Senhor dos Anéis

A trilogia comandada por Peter Jackson — composta pelos filmes ‘A Sociedade do Anel’ (2001), ‘As Duas Torres’ (2002) e ‘O Retorno do Rei’ (2003) — e ‘O Hobbit’, como também os novos longas que estão sendo comandados por Jackson em parceria com Andy Serkis também passam para as mãos da Netflix.

Harry Potter

A franquia de 8 filmes estrelada por Daniel Radcliffe e os derivados ‘Animais Fantásticos’, como também todo o universo da nova série adaptada dos livros de J. K. Rowling também passam a pertencer à Netflix.

It: A Coisa

Os filmes de Andy Muschietti e a série ‘Bem-vindos a Derry’ agora são também da Netflix.

Cartoon Network, Adult Swim e Looney Tunes

As animações que marcaram diversas gerações passam também a ser da Netflix, em um movimento que atravessa o cinema e amplia o domínio do streaming também na televisão.