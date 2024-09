Tarantino detona continuações de ‘Toy Story’: “Nenhum interesse”

‘Toy Story 5’ foi anunciado em 2023 - Foto: Divulgação

O diretor Quentin Tarantino (‘Pulp Fiction’ e ‘Cães de Aluguel’) detonou os filmes ‘Toy Story 4’ e ‘Toy Story 5’. O cineasta disse, em entrevista ao podcast Club Random, que a trilogia original da Pixar é uma das melhores da história do cinema e que não tem “absolutamente nenhum interesse” em assistir aos filmes posteriores.

“Eu não costumo assistir aos filmes de animação modernos, mas sou um grande fã da trilogia Toy Story”, iniciou. Tarantino chegou a comparar os filmes, lançados entre 1995 e 2010, com a Trilogia dos Dólares, faroestes clássicos estrelados por Clint Eastwood nos anos 60.

De acordo com o diretor, a ligação entre as duas trilogias é que o terceiro filme - Toy Story 3 e Três Homens em Conflito - consegue ser ainda melhor do que os dois anteriores, que já estavam em um alto nível.

“O terceiro Toy Story é simplesmente magnífico. É um dos melhores filmes que eu já vi. E, se você tem uma conexão emocional com os dois originais, é devastador. Mas acontece que, alguns anos depois, eles foram lá e fizeram um quarto filme... eu não tenho nenhum desejo de assisti-lo. Você literalmente terminou a sua história da forma mais perfeita imaginável, então não, não quero. Não me importa se o filme é bom. Para mim, acabou”, disse.

Com o anúncio de ‘Toy Story 5’ em 2023, a franquia chega a seis filmes, já que em 2022 foi lançado o spin-off ‘Lightyear’. O quinto filme continuará acompanhando Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) e outros brinquedos que adquirem consciência quando seus donos não estão olhando. Desta vez, eles precisam lidar com crianças obcecadas por tecnologia.

No total, a franquia já arrecadou mais de US$ 3.2 bilhões nas bilheterias mundiais.