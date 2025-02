Transmissão do Oscar no Carnaval de Salvador: o que falta para acontecer

Dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), ‘Ainda Estou Aqui’ é um dos indicados nas categorias de Melhor Filme - Foto: Divulgação

A possibilidade de uma transmissão do Oscar em Salvador durante o Carnaval é real. A 97ª cerimônia de entrega dos prêmios acontece no dia 2 de fevereiro. Já foi confirmado que o Rio de Janeiro vai fazer a exibição da premiação diretamente do Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Recentemente, o secretário municipal de Cultura e Turismo em exercício, Walter Pinto, afirmou, ao A TARDE, que existe a “expectativa de que Salvador acompanhe as demais cidades”.

Ao Portal A TARDE, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, também falou sobre a viabilidade. O gestor afirmou que existe uma movimentação, mas pontuou que a exibição tem uma característica que pode dificultar a iniciativa.

“Tem direito de transmissão. Você não pode simplesmente ir lá e transmitir algo que você não tem direito para transmitir. Tem algumas conversas nesse sentido que podem ser que evoluam da possibilidade da gente contribuir com a exibição pública, caso esses direitos possam ser liberados para espaços públicos. Aí a gente está vendo isso”, afirmou.

Edington pontuou que acha oportuno que isso aconteça. “E se a gente puder contribuir com as pessoas que foram detentoras desse direito, eu acredito que a gente vai apoiar sim, caso isso aconteça”, completou,

Indicações

Dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), ‘Ainda Estou Aqui’ é um dos indicados nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. Já Fernanda Torres, que protagoniza o longa, concorre como Melhor Atriz.

O filme segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. E Fernanda Torres foi consagrada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.