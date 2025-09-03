Menu
Três é demais? Confira 5 séries marcadas por triângulos amorosos

As produções são voltadas para a troca de casais dos protagonistas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/09/2025 - 11:52 h
Os triângulos amorosos estão fazendo sucesso nas produções das plataformas de streaming. Nos últimos anos, diversas séries de sites como Netflix e Prime Video estão apostando em histórias de romance envolvendo mais de duas pessoas.

Uma das mais famosas é ‘O Verão que Mudou Minha Vida’, baseada no livro com o mesmo título. Exibida no Prime Video, a trama conta a história de dois irmãos que se apaixonam pela mesma garota e brigam pelo amor dela.

A série tem recebido diversos comentários nas redes sociais como o ‘X’, antigo Twitter, e o TikTok, dividindo opiniões sobre com qual dos irmãos a protagonista deve ficar no final.

Pensando nisso, a reportagem do Portal A Tarde separou uma lista com cinco séries marcadas por seus triângulos amorosos, que despertam o amor e a raiva dos telespectadores e fãs.

Confira:

Minha Vida com a Família Walter - Netflix

A série conta a história de Jackie Howard, que perde a família em um acidente de carro e é obrigada a se mudar para uma cidadezinha do Colorado. No local, ela passa a morar com a família Walter, onde conhece os irmãos Cole e Alex, que disputam pelo amor dela.

Eu Nunca - Netflix

Focada na vida de Dave e seus perrengues na adolescência, a trama é marcada pela paixão da jovem pelo inteligente Ben e o popular Paxton. A vida amorosa da jovem vai mudando a cada temporada e deixa os telespectadores fãs ansiosos para saber com quem ela fica no final.

Com carinho, Kitty - Netflix

Baseada no universo da trilogia “Para Todos Os Garotos Que Já Amei”, a série conta a história de Kitty, irmã mais nova de Lara Jean, protagonista dos filmes. A jovem se muda para estudar em um internato na Coreia e fica dividida entre o ex-namorado e o colega de turma.

Sex Education - Netflix

Apesar de ser voltada para educação sexual e as primeiras aventuras dos jovens, a série é marcada por dois triângulos amorosos ao longo de suas temporadas: Ola, Maeve e Otis; e Eric, Rahim e Adam.

O Verão Que Mudou Minha Vida - Prime Video

Por fim, mas não menos importante temos O Verão Que Mudou Minha Vida, a série de romance mais comentada entre os jovens nas últimas semanas. A trama conta a história dos irmãos Jeremiah e Conrad, que são amigos de Belly desde pequenos, mas acabam se apaixonando por ela ao longo dos anos e disputando pelo seu amor.

Netflix Prime Video séries

