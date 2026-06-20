Vai passar São João em casa? Veja 5 filmes que chagaram nos streamings

O São João é sinônimo de forró, comidas típicas e festas espalhadas por todo o país. Mas nem todo mundo entra no clima da maratona junina. Para quem prefere aproveitar o feriado no conforto de casa, uma boa sessão de cinema pode ser a escolha ideal para descansar e curtir o tempo livre.

As plataformas de streaming também entraram no ritmo das novidades e receberam lançamentos de diferentes gêneros nos últimos dias. Entre as estreias estão produções de ficção científica, suspense, romance, ação e terror, reunindo opções para quem quer aproveitar o feriado longe da agitação.

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Confira cinco filmes que merecem entrar na sua lista:

1. Devoradores de Estrelas (MGM+ no Prime Video)

Devoradores de Estrelas - Foto: Divulgação

Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor que acorda sozinho em uma nave espacial sem lembrar como chegou ao local. À medida que recupera a memória, descobre que precisa encontrar uma forma de salvar o Sol e impedir a extinção da humanidade. O longa é um dos mais elogiados do ano e acumula altas avaliações no Rotten Tomatoes.

2. O Frio da Morte (Prime Video)

O Frio da Morte - Foto: Divulgação | Leonine Studios

Emma Thompson vive uma viúva que viaja para espalhar as cinzas do marido em um lago isolado. Durante uma forte nevasca, ela encontra uma jovem mantida em cativeiro em uma cabana no meio da floresta. O suspense aposta em tensão constante e reviravoltas.

3. Mensagens para Isabelle (Netflix)

Mensagens para Isabelle - Foto: Divulgação

Após perder a irmã, Jill continua enviando mensagens de voz para o antigo número dela como forma de lidar com o luto. Quando a linha passa a pertencer a outra pessoa, uma amizade inesperada começa a transformar a vida dos dois. O filme mistura romance e drama.

4. Duro de Casar (Globoplay)

Duro de Casar - Foto: Sofá Digital

Uma cerimônia de casamento é interrompida por criminosos que fazem os convidados de reféns. A personagem interpretada por Rebel Wilson assume o controle da situação e enfrenta os invasores em uma produção que combina ação e comédia.

5. Sting: Aranha Assassina (HBO Max)

Sting: Aranha Assassina - Foto: Divulgação

Uma garota encontra uma pequena aranha e decide criá-la em segredo dentro do apartamento. O animal cresce rapidamente e se transforma em um predador mortal, colocando todos os moradores do prédio em perigo. A produção é indicada para fãs de terror e criaturas assustadoras.