LANÇAMENTOS

Veja os filmes mais aguardados que chegam aos cinemas em 2026

Estreias vão de filmes de super-heróis a sequências de grandes sucessos

Redação

Por Redação

01/01/2026 - 14:10 h | Atualizada em 01/01/2026 - 14:36
Imagem ilustrativa da imagem Veja os filmes mais aguardados que chegam aos cinemas em 2026
-

Para quem gosta de cinema, 2026 promete ser um ano movimentado nas telonas, com estreias que vão de filmes de super-heróis a sequências de grandes sucessos, além de adaptações de histórias consagradas e produções com novos personagens.

Veja a seguir os principais lançamentos previstos para 2026 nos cinemas:

Janeiro

  • A Empregada - 1º de janeiro
  • Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria - 1º de janeiro
  • Família de Aluguel - 8 de janeiro
  • Song Sung Blue: Um Sonho a Dois - 15 de janeiro
  • Extermínio: O Templo dos Ossos - 15 de janeiro
  • Sirât - 15 de janeiro
  • O Beijo de Mulher-Aranha - 15 de janeiro
  • Marty Supreme - 22 de janeiro
  • A Única Saída - 22 de janeiro
  • Justiça Artificial - 22 de janeiro
  • Segredo Obscuro - 22 de janeiro
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 29 de janeiro

Fevereiro

  • Destruição Final 2 - 5 de fevereiro
  • "O Morro dos Ventos Uivantes" - 14 de fevereiro
  • Socorro! - 14 de fevereiro
  • A História do Som - 19 de fevereiro
  • Isso Ainda Está de Pé? - 19 de fevereiro
  • Nuremberg - 26 de fevereiro
  • Pânico 7 - 26 de fevereiro

Março

  • A Noiva! - 5 de março
  • Velhos Bandidos - 5 de março
  • Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno - 12 de maço
  • Devoradores de Estrelas - 19 de março
  • Uma Segunda Chance - 26 de março

Abril

  • Zero D.C. - 2 de abril
  • O Drama - 9 de abril
  • Casamento Sangrento: A Viúva - 9 de abril
  • Michael - 23 de abril
  • O Diabo Veste Prada 2 - 30 de abril

Maio

  • Mortal Kombat II - 8 de maio
  • Star Wars: O Madaloriano e Grogu - 21 de maio
  • Minha Melhor Amiga - 28 de maio

Junho

  • Se Eu Fosse Você 3 - 4 de junho
  • Dia D - 11 de junho
  • Todo Mundo em Pânico 6 - 11 de junho
  • Toy Story 5 - 18 de junho
  • Supergirl - 25 de junho

Julho

  • Minions 3 - 1º de julho
  • Moana - 9 de julho
  • A Odisseia - 16 de julho
  • Homem-Aranha: Um Novo Dia - 31 de julho

Agosto

  • I Want Your Sex - 6 de agosto
  • Sacrifice - 20 de agosto
  • Coyote vs. Acme - 27 de agosto
  • The Dog Stars - sem data confirmada no Brasil

Setembro

  • Resident Evil - 18 de setembro
  • Razão e Sensibilidade - sem data confirmada no Brasil
  • Clayface - sem data confirmada no Brasil
  • Da Magia à Sedução - sem data confirmada no Brasil

Outubro

  • Digger - 1º de outubro
  • Street Fighter - 15 de outubro
  • Verity - sem data confirmada no Brasil
  • A Rede Social 2 - sem data confirmada no Brasil

Novembro

  • Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita - 19 de novembro
  • Nárnia - sem data confirmada no Brasil
  • Hexed - sem data confirmada no Brasil

Dezembro

  • Vingadores: Doutor Destino - 17 de dezembro
  • Duna: Parte 3 - sem data confirmada no Brasil
  • Noite Infeliz 2 - sem data confirmada no Brasil
  • Werwulf - sem data confirmada no Brasil

