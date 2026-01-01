Veja os filmes mais aguardados que chegam aos cinemas em 2026

- Foto: Divulgação/20th Century Studios)

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!

Para quem gosta de cinema, 2026 promete ser um ano movimentado nas telonas, com estreias que vão de filmes de super-heróis a sequências de grandes sucessos, além de adaptações de histórias consagradas e produções com novos personagens.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.