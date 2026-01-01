LANÇAMENTOS
Veja os filmes mais aguardados que chegam aos cinemas em 2026
Estreias vão de filmes de super-heróis a sequências de grandes sucessos
Por Redação
01/01/2026 - 14:10 h | Atualizada em 01/01/2026 - 14:36
Para quem gosta de cinema, 2026 promete ser um ano movimentado nas telonas, com estreias que vão de filmes de super-heróis a sequências de grandes sucessos, além de adaptações de histórias consagradas e produções com novos personagens.
Veja a seguir os principais lançamentos previstos para 2026 nos cinemas:
Janeiro
- A Empregada - 1º de janeiro
- Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria - 1º de janeiro
- Família de Aluguel - 8 de janeiro
- Song Sung Blue: Um Sonho a Dois - 15 de janeiro
- Extermínio: O Templo dos Ossos - 15 de janeiro
- Sirât - 15 de janeiro
- O Beijo de Mulher-Aranha - 15 de janeiro
- Marty Supreme - 22 de janeiro
- A Única Saída - 22 de janeiro
- Justiça Artificial - 22 de janeiro
- Segredo Obscuro - 22 de janeiro
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - 29 de janeiro
Fevereiro
- Destruição Final 2 - 5 de fevereiro
- "O Morro dos Ventos Uivantes" - 14 de fevereiro
- Socorro! - 14 de fevereiro
- A História do Som - 19 de fevereiro
- Isso Ainda Está de Pé? - 19 de fevereiro
- Nuremberg - 26 de fevereiro
- Pânico 7 - 26 de fevereiro
Março
- A Noiva! - 5 de março
- Velhos Bandidos - 5 de março
- Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno - 12 de maço
- Devoradores de Estrelas - 19 de março
- Uma Segunda Chance - 26 de março
Abril
- Zero D.C. - 2 de abril
- O Drama - 9 de abril
- Casamento Sangrento: A Viúva - 9 de abril
- Michael - 23 de abril
- O Diabo Veste Prada 2 - 30 de abril
Maio
- Mortal Kombat II - 8 de maio
- Star Wars: O Madaloriano e Grogu - 21 de maio
- Minha Melhor Amiga - 28 de maio
Junho
- Se Eu Fosse Você 3 - 4 de junho
- Dia D - 11 de junho
- Todo Mundo em Pânico 6 - 11 de junho
- Toy Story 5 - 18 de junho
- Supergirl - 25 de junho
Julho
- Minions 3 - 1º de julho
- Moana - 9 de julho
- A Odisseia - 16 de julho
- Homem-Aranha: Um Novo Dia - 31 de julho
Agosto
- I Want Your Sex - 6 de agosto
- Sacrifice - 20 de agosto
- Coyote vs. Acme - 27 de agosto
- The Dog Stars - sem data confirmada no Brasil
Setembro
- Resident Evil - 18 de setembro
- Razão e Sensibilidade - sem data confirmada no Brasil
- Clayface - sem data confirmada no Brasil
- Da Magia à Sedução - sem data confirmada no Brasil
Outubro
- Digger - 1º de outubro
- Street Fighter - 15 de outubro
- Verity - sem data confirmada no Brasil
- A Rede Social 2 - sem data confirmada no Brasil
Novembro
- Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita - 19 de novembro
- Nárnia - sem data confirmada no Brasil
- Hexed - sem data confirmada no Brasil
Dezembro
- Vingadores: Doutor Destino - 17 de dezembro
- Duna: Parte 3 - sem data confirmada no Brasil
- Noite Infeliz 2 - sem data confirmada no Brasil
- Werwulf - sem data confirmada no Brasil
