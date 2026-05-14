Vorcaro pagou filme de Lula? Cineasta reage a suposto patrocínio

Produtores negam aporte milionário e ameaçam ir à Justiça - Foto: Reprodução

A associação do nome do banqueiro Daniel Vorcaro ao filme de Jair Bolsonaro, 'Dark Horse', e a outras produções audiovisuais sobre chefes e ex-chefes de Estado brasileiros segue provocando uma forte reação nesta quinta-feira, 14. Após circularem rumores sobre um suposto patrocínio ao documentário 'Lula', lançado em 2024 e dirigido pelos cineastas Oliver Stone e Rob Wilson, os produtores do longa vieram a público para negar o recebimento de qualquer aporte financeiro por parte do executivo.

A polêmica teve início após a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, noticiar que Vorcaro estaria entre os financiadores da obra, que chegou a ser exibida e percorreu eventos de prestígio, como o Festival de Cannes. Na publicação, o colunista ressaltava que ainda não se sabia "em que condições" os recursos teriam sido repassados para o projeto.

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Ainda segundo o jornalista, o filme sobre o ex-presidente Michel Temer, chamado de '963 dias: A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos' também teria recebido doações de Vorcaro.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, a equipe do documentário de Lula, composta por produtores brasileiros e estrangeiros, rechaçou as especulações. O grupo afirmou que não houve qualquer recebimentos de recursos, investimentos, patrocínios ou contribuições de vindas de negociações com Daniel Vorcaro, Banco Master ou de qualquer empresa ou fundo a eles associados.

Na mesma manifestação, os responsáveis pelo filme subiram o tom e informaram que se reservam o direito de buscar as vias legais para adoção de medidas judiciais contra o que classificaram como "falsas alegações e informações inverídicas noticiadas publicamente".

O banqueiro e o cinema político

Embora os produtores de 'Lula' tenham descartado a proximidade com os recursos do Banco Master, o nome de Vorcaro tem sido o centro de uma série de revelações envolvendo filmes com temática política no Brasil.

A própria publicação de O Globo havia citado que o banqueiro atuou no financiamento de um filme voltado à trajetória do ex-presidente Michel Temer. A informação sobre o envolvimento de Vorcaro na obra de Temer foi confirmada também nesta quinta-feira pela coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles.

Ainda nesta semana, cifras exorbitantes envolvendo a família Bolsonaro e o mesmo banqueiro também vieram à tona. Na quarta-feira, uma reportagem do The Intercept Brasil revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro teriam negociado R$ 134 milhões para ajudar a bancar o projeto Dark Horse, uma biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O montante astronômico chamou a atenção do setor audiovisual: o orçamento de Dark Horse equivale a mais de quatro vezes o custo de produção de 'O Agente Secreto', título que esteve na corrida do Oscar deste ano.