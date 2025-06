Wagner Moura no Oscar é questão de tempo, avalia cineasta

Cineasta aposta em Wagner Moura no Oscar: "Seria muito merecido" - Foto: Xavier GALIANA / AFP

O Brasil entrou, mais uma vez, no radar do cinema mundial graças a ‘O Agente Secreto’. O longa fez história no final de maio ao vencer dois prêmios no Festival de Cannes, na França. Wagner Moura levou o troféu de Melhor Ator, e Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de Melhor Diretor.

Na visão de críticos e especialistas do cinema, ambas as conquistas fortalecem o longa para a corrida do Oscar 2026, já que o evento é considerado um dos principais termômetros para a premiação americana. O cineasta Lula Oliveira, que está em cartaz com 'A Matriarca', acredita que Wagner Moura tem grandes chances de alcançar uma indicação.

Eu acho que o prêmio de Wagner em Cannes solidifica ainda mais a carreira dele dentro de uma visibilidade internacional. Ele já vinha fazendo coisas interessantes no mercado americano, e o contexto da carreira já leva o nome dele para uma indicação ao Oscar que seria muito merecida Lula Oliveira

Presença nos EUA e peso da Neon

O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife de 1977. Moura interpreta Marcelo, um expert em tecnologia que retorna à capital pernambucana tentando deixar para trás um passado turbulento, mas encontra uma cidade mergulhada em tensões e vigilância, onde a tranquilidade é apenas uma ilusão.

O elenco traz ainda Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Hermila Guedes, Alice Carvalho e Roberto Diogenes. A produção é liderada por Emilie Lesclaux, em coprodução entre Brasil (CinemaScópio), França (MK Productions), Holanda (Lemming Film) e Alemanha (One Two Films).

Para o cineasta, o fato de Wagner Moura já ter uma carreira estabelecida nos Estados Unidos - onde o Oscar se consolida como uma vitrine global - é um diferencial importante em relação a outros atores brasileiros. "Com certeza, isso deve ter um peso a mais na balança", analisou.

Cineasta aposta em Wagner Moura no Oscar: "Seria muito merecido" | Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Outro fator relevante é a presença da distribuidora Neon na campanha internacional. Com histórico de sucesso em levar filmes como Parasita e Anora ao Oscar, a empresa já demonstrou expertise na construção de campanhas vitoriosas. "Sem dúvida nenhuma, a Neon vai fazer um trabalho de fortalecimento da imagem do filme dentro da academia, com um potencial real para chegar ao Oscar", avaliou.

Wagner Moura em O Agente Secreto | Foto: Reprodução

Estratégias e impacto para o cinema brasileiro

Questionado sobre as estratégias que a Neon deve adotar, Lula Oliveira destacou a importância do filme ter um forte impacto também no mercado brasileiro. "Se eu fosse da Neon, começaria por essa estratégia: fazer com que o filme seja muito bombado no Brasil, com bilheteria, visibilidade e crítica. Isso ajuda muito no fortalecimento da campanha internacional", sugeriu.

Essa possibilidade contribuirá muito para a consolidação de uma indústria nacional mais forte e mais reconhecida Lula Oliveira

Se a indicação se concretizar, Wagner Moura seria o primeiro brasileiro a disputar o Oscar de Melhor Ator, um marco histórico. "Isso será muito bom para o cinema brasileiro, que já vem num processo histórico, como foi com o filme de Walter Salles. Essa possibilidade contribuirá muito para a consolidação de uma indústria nacional mais forte e mais reconhecida", concluiu Lula Oliveira.

Data de estreia de O Agente Secreto no Brasil

O Agente Secreto já tem data marcada para estrear nos cinemas do Brasil: 6 de novembro. Antes da estreia oficial, o filme terá exibições especiais e antecipadas em setembro e outubro, ampliando sua visibilidade antes do circuito comercial.

A distribuição no Brasil ficará a cargo da Vitrine Filmes, enquanto nos Estados Unidos e Canadá o lançamento será feito pela Neon, e nos demais países da América Latina (exceto Brasil), além de Reino Unido, Irlanda e Índia, a estreia será pela plataforma MUBI.