A Tarde Aventura vai pra final da Copa Truck | A TARDE

Falou em emoção, adrenalina, e movimento, você está falando da coluna A TARDE Aventura. Isso mesmo. Esse espaço existe para mostrar que é possível sair da zona de conforto e enfrentar diversos tipos de atividades, que vão ajudar no bem estar, na socialização e na viagem pelo seu próprio eu.

Divulgamos todas as terças e sextas-feiras diversas reportagens em que mostramos que é possível você praticar uma atividade física, um esporte ou simplesmente se movimentar, da forma mais simples que existe, que é caminhar.

A Coluna A TARDE Aventura também vai mostrar, sempre que possível, diversos eventos esportivos pela Bahia e também no Brasil e até no exterior. O objetivo da coluna é mostrar que se aventurar é mais fácil do que você pode imaginar e que, para isso, basta que você tome a decisão de sair do comodismo.

No próximo dia 7 de dezembro, por exemplo, a Coroa de Mochila e A TARDE Aventura estarão presentes no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo, para participarem, nos bastidores, da prova final da Copa Truck, a maior competição de caminhões da América Latina.

O nosso objetivo é mostrar os bastidores dessa importante competição, com destaques para a presença das mulheres na prova. Duas pilotos comandam os carros que pesam cerca de 5 toneladas e uma delas, Bia Figueredo, disputa o título da categoria Super, enquanto Débora Rodrigues enfrenta os homens na categoria principal, a Pro.

A piloto Bia Figueredo ainda está na disputa do título da categoria Super | Foto: Divulgação

A temporada de 2023 da Copa Truck tem sido uma das mais movimentadas e que bateu vários recordes, como o maior número de pilotos de todos os tempos, sendo 17 na categoria Pro (principal) e 18 na Super.

Pioneira na Copa Truck, Débora Rodrigues derrubou barreiras na categoria principal | Foto: Divulgação

A coluna A TARDE Aventura vai andar pelos bastidores dessa competição e mostrar, em detalhes, como funciona essa prova, quais são os veículos utilizados e quem são as estrelas da festa. Vamos tentar mostrar um pouco da luta pelos títulos da temporada, com as disputas entre os pilotos Roberval Andrade e Felipe Giaffone, na categoria principal.

Já na categoria Super, a disputa do título está entre cinco pilotos, dentre eles, Bia Figueredo, que está na terceira posição, com 20 pontos de desvantagem para o líder, Felipe Tozzo e 14 para Thiago Rizzo. Evandro Camargo e Daniel Kelemen correm por fora da briga pelo título.

A partir do dia 7 de dezembro acompanhe, aqui na coluna A TARDE Aventura, as novidades dos bastidores da Copa Truck, em São Paulo e logo depois, a aventura da Coroa de Mochila, no Caminho da Fé, de Águas da Prata até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Serão cerca de 300 km, à pé, durante uma peregrinação de 11 dias.