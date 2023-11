As mulheres que quebraram barreiras no esporte | A TARDE

A Câmara de Vereadores da Bahia realizou uma solenidade na noite da última terça-feira, para homenagear as primeiras jornalistas esportivas da Bahia e a noite acabou se transformando num evento onde o público presente pôde conhecer algumas das histórias dessas mulheres que foram consideradas as pioneiras do esporte no Estado.

A iniciativa foi do vereador e ouvidor da Câmara, Augusto Vasconcelos, que confessou ter sido provocado pela jornalista aposentada, Isaura Maria, uma das homenageadas.

“Realmente essas guerreiras são referência para gerações futuras, principalmente quando a gente ouve histórias tão fortes como essas que ouvimos aqui no plenário da Câmara”, afirmou o vereador, após os depoimentos das homenageadas.

Hoje é possível ver mulheres narrando partidas de futebol, inclusive na Copa do Mundo, atuando como juízas, bandeirinhas, comentaristas, repórteres e, principalmente, jogando futebol, o que era proibido há alguns anos atrás.

E pra chegar nesse estágio, segundo o vereador Augusto Vasconcelos, algumas profissionais tiveram que quebrar barreiras e derrubar paradigmas, num mundo esportivo altamente machista e que foi “invadido” por essas jornalistas e profissionais do esporte.

Selma Morais, a Coroa de Mochila, atualmente responsável pela coluna A Tarde Aventura, também foi uma das homenageadas e surpreendeu a todos, quando mostrou um pequeno relato da sua trajetória no esporte, sendo a primeira jornalista especializada em automobilismo na Bahia e uma das primeiras do Brasil.

No futebol Selma Morais foi, por seis anos, setorista do Jornal A TARDE, cobrindo o Esporte Clube Bahia, quando protagonizou várias reportagens de destaque na imprensa baiana.

Selma Morais, a Coroa de Mochila, ao lado do vereador Augusto Vasconcelos | Foto: Divulgação

Já Isaura Maria, jornalista aposentada e uma das mais antigas no segmento esportivo, hoje ainda atua nos bastidores, trabalhando com um projeto de base, descobrindo talentos para o futebol. Além disso, ela atua como dirigente feminina, no Esporte Clube Vitória.

Das outras homenageadas, Heloisa Braga, deixou o mundo esportivo e se especializou no segmento do turismo. Já Cleide Duarte, a primeira mulher assessora de imprensa do Esporte Clube Bahia, continua em atividade, assim como Margarida Neide, a primeira fotógrafa a atuar dentro do campo de futebol na Bahia.

Outra homenageada, Dilma Mendez, é dona de um vasto currículo esportivo, como jogadora, mas principalmente técnica de futebol, com vários títulos mundiais e atualmente atuando como técnica da seleção brasileira de Fut7. Outra pioneira homenageada, Eloísa Alves Oliveira, foi a primeira árbitra de futebol, oficialmente formada pela Federação Bahiana e que marcou história do esporte da Bahia.