Bahia vai realizar primeiro campeonato de patinação

O I Campeonato Baiano de Patinação de Velocidade – Circuito de Rua 2023, vai acontecer nos dias 7 e 8 de outubro e as inscrições terminam hoje, caso não aconteça uma prorrogação do prazo.

A novidade foi apresentada pela Federação Baiana de Patinagem, com o objetivo de fortalecer ainda mais essa modalidade esportiva no Estado. Os interessados devem acelerar e entrar no site oficial da entidade e através de um formulário próprio, efetuar as suas inscrições.

O I Campeonato Baiano de Patinação de Velocidade será realizado no estacionamento do Estádio Roberto Santos (Pituaçu) e será disputado em duas categorias (Masculina e Feminina) e várias sub categorias.

Segundo os organizadores, a Federação Baiana de Patinagem, que organiza o campeonato, é uma entidade dedicada a impulsionar e desenvolver as modalidades esportivas sobre patins em todo o estado da Bahia.

A entidade nasceu da necessidade de fortalecer e promover competições em nível estadual, reconhecendo a crescente ascensão desses esportes, que agora fazem parte do Programa Pan-Americano.

A competição tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, através da Sudesb, demonstrando o comprometimento do órgão, em promover e apoiar o desenvolvimento do esporte na região.