Ciclistas comemoram seu dia e entidade lança Guia

Você sabia que o dia 19 de agosto é considerado o Dia Nacional do Ciclista? Você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de bicicletas do mundo e que a nossa frota nacional é de 70 milhões de unidades? E você sabia que A TARDE vai promover um passeio de bicicleta entre Itapuã e o Farol da Barra?

Viu quantas novidades. Mas é bom lembrar que em termos de produção o Brasil fica atrás apenas da China, Taiwan e Índia. No país existem quatro fabricantes instalados no Polo Industrial de Manaus (Caloi, Audax, Oggi e Sense) e outras empresas que produzem componentes e montam bicicletas espalhadas pelo país.

Esses dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que prevê, que somente esse ano, a estimativa é de que sejam produzidas cerca de 3 milhões de unidades, incluindo as bicicletas para uso infantil.

Com tantas bicicletas pelas ruas, estradas e trilhas do país, o Grupo A TARDE resolveu promover o passeio Giro A TARDE de Ciclismo, no dia 17 de setembro, com largada na sede do Jornal e um percurso de cerca de 50 km, entre Itapuã e o Farol da Barra.

O Giro A TARDE de Ciclismo também comemora o Dia Mundial Sem Carro (22/09) e contribui para incentivar o uso da bicicleta como um importante meio de transporte.

Para participar do evento você pode ter qualquer tipo de bicicleta e deve se inscrever no site Ticket Sport e além de um belo kit e a participação no passeio, ganha ainda um ano de acesso ao Jornal A TARDE Digital.

E para comemorar a data do ciclista, que acontece neste sábado, a Abraciclo acaba de lança a segunda edição do Guia do Ciclista Seguro, que traz muitas novidades, como a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta o uso das bicicletas elétricas.

Segundo a legislação, que entrou em vigor no último dia 3 de julho, a potência máxima permitida dessas bicicletas agora é de 1.000 Watts e a velocidade máxima, de 32 km/h.

Ainda no Guia do Ciclista Seguro, a Abraciclo destaca os benefícios de pedalar. Segundo a entidade, a bicicleta é um meio de transporte democrático e muito acessível a todos, possibilitando o deslocamento de maneira econômica, limpa e eficaz.

Andar de bicicleta também é muito eficiente, pois, de acordo com os dados do Guia da Abraciclo, em distâncias menores do que 7 km, o deslocamento de bicicleta é mais eficiente do que de carro e com as elétricas a distância chega a 12 km, tornando o veículo mais atrativo do que os automóveis.

E quando se trata de saúde, andar de bicicleta ajuda o sistema imunológico e a circulação sanguínea, além de reduzir o colesterol e o estresse e ajudar no controle da pressão arterial e fortalecer o coração.

Quer mais benefícios para passar a utilizar a bicicleta como meio de transporte? A Abraciclo lembra que além de ser mais divertido pedalar e ter a possibilidade de descobrir coisas novas no próprio bairro onde mora, na sua cidade e nos espaços públicos, andar de bicicleta é econômico, devido ao baixo custo de aquisição, manutenção e falta de abastecimento.

E pra fechar, andar de bicicleta é um modo sustentável de deslocamento, pois utiliza pouco espaço para estacionar, a energia é limpa (humana), não emite ruídos, não gasta combustíveis fósseis e não polui.

A ideia do lançamento do Guia do Ciclista Seguro é reafirma o trabalho da entidade em prol do desenvolvimento de uma cultura favorável ao uso da bicicleta junto a todos os órgãos de trânsito.

A associação sustenta que é necessário melhorar as condições das ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas para que a bicicleta seja uma alternativa de transporte acessível e segura para a população.