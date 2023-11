Como se preparar para uma longa peregrinação | A TARDE

No próximo mês de dezembro estarei de volta às grandes peregrinações e o destino será o Caminho da Fé, no seu roteiro tradicional, de 318 km, partindo de Águas da Prata até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo.

Há quase dois anos percorri 140 km deste caminho, partindo de Paraisópolis, Minas Gerais, até a Basílica. Era a minha primeira aventura de peregrinação e fiquei preocupada em não conseguir vencer os 318 km originais do caminho.

Mas, ao chegar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, percebi que todo o treinamento e a preparação que fiz antecedendo a peregrinação, tinha sido ideal e que eu estava preparada para novos desafios. Na oportunidade prometi voltar para fazer o trecho original.

Agora a promessa será cumprida e para vencer os 318 km estou me submetendo a uma nova preparação e treinamento, que vou compartilhar em algumas reportagens, para tentar ajudar aquelas pessoas que estão pensando em fazer peregrinações.

Fisioterapeutas sugerem a prática do Pilates no fortalecimento do corpo | Foto: Arquivo pessoal

Como já estou há pouco mais de dois anos fazendo longas caminhadas, é preciso que as pessoas fiquem atentas, caso estejam começando essa atividade agora, para não exagerarem na dose.

Fui buscar no Pilates, um dos meus treinamentos mais fortes para as peregrinações e a fisioterapeuta, Daniela Morais, explica as vantagens dessa atividade: “O Pilates ajuda no alongamento, na mobilidade, no equilíbrio, na força e no condicionamento físico. É uma das poucas atividades que tem o foco na musculatura abdominal e também nas costas”.

Como nas peregrinações as pessoas normalmente utilizam mochilas, é preciso reforçar essa musculatura abdominal e das costas. Segundo Daniela Morais, fortalecer essa região ajuda a caminhar por mais tempo e com peso nas costas, sem sentir muitas dores.

O bom do Pilates, segundo Daniela, é que é possível focar no tipo de caminhada que a pessoa vai fazer. Se tem muita altimetria, terrenos instáveis e o tempo de caminhada. Baseado nisso, o fisioterapeuta pode direcionar o fortalecimento e o condicionamento físico da pessoa, para esse tipo de caminhada.

Já o fisioterapeuta ortopédico e esportista, Renato Ferreira lembra que os peregrinos precisam estar bem preparados para as suas longas caminhadas, começando pelo lado psicológico, que faz parte do treinamento e que é crucial para a peregrinação.

Segundo o fisioterapeuta, quem deseja fazer longas caminhadas precisa intensificar os treinamentos respiratórios e de meditação, pois o planejamento é o começo de tudo. Renato Ferreira lembra que é preciso tomar todos os cuidados, para evitar cargas excessivas de exercícios, que possam provocar problemas graves, antes mesmo das caminhadas

Renato alerta para o fato de que antes de qualquer atividade física, principalmente as longas peregrinações, é preciso fazer uma avaliação médica, para afastar qualquer risco à saúde. “O ideal, além do exame clínico convencional, é a realização de um eletrocardiograma de esforço, para avaliar as condições cardiovasculares, o nível de tolerância e a resposta eletrocardiográfica ao exercício”, disse.