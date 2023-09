Comunidade faz festa pela Lagoa do Abaeté

Domingo foi dia de festa e cobranças da população de Itapuã, em busca da preservação da Lagoa do Abaeté. A comunidade se reuniu no tradicional ponto turístico de Salvador, para comemorar os 30 anos da criação do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté.

A comemoração contou com a apresentação de vários grupos culturais e entidades envolvidas na luta pela preservação e defesa do local, como os Tambores Kimbaila, Itapuanzeiros e Alacorim além de dança Afro Pop Kimbaila e grupos de capoeira.

O encontro reuniu dezenas de pessoas da comunidade que lembravam dos tempos áureos da Lagoa do Abaeté, quando era um dos pontos turísticos mais visitados da Bahia e hoje passa quase despercebida, devido do abandono.

O Movimento Unidos por Itapuã aproveitou a oportunidade da solenidade, para intensificar os apelos aos órgãos públicos, visando a proteção da Lagoa do Abaeté, que necessita de uma reestruturação e um planejamento com novas diretrizes, num trabalho conjunto com a própria comunidade local.

O ponto alto do evento foi a leitura de uma Carta Aberta, que agora será entregue por representantes da comunidade de Itapuã, ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ao prefeito Bruno Reis (União Brasil). “Queremos que, como uma Fênix, nosso tão amado Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté, volte a ressurgir das cinzas”, disseram os organizadores do evento.

CARTA ABERTA

“Nos apropriamos do poema musical A lenda do Abaeté escrito e imortalizado por Dorival Caymmi para invocar as forças divinas e da natureza a cuidarem de nossa lagoa encantada.

Nossa lagoa encantada, de areia macia e as águas energizadas está sofrendo. agonizando! O seu brado reverbera em nossos ouvidos e arrepia os nossos corpos. A dor da lagoa é nossa dor. Dor dos itapuanzeiro, dor dos soteropolitanos, dor dos baianos! Dor de quem sabe que Deus, Olorum, é natura, e natureza é a vida!

E na lagoa encantada a vida brota na leveza das orquídeas, na moqueca alviverde criada por Deus ao misturar arvores e branca areia numa biodiversidade vicejante que é acariciada por malemolentes ventos atlânticos. O frescor e suavidade da baianidade ancestral.

Vida que vibra dentro das águas escuras e sacia a fome de muitos. Vida sentida em cantos transcendentais dos canários, curiós, assanhaços, beija-flores, bem-te-vis e azulões. Vida cantadas pelas lavadeiras, pelos malês, kimbailes, pescadores, ambulantes, berimbaus, religiosos, andarilhos, vozes suadas pelo labor.

A lagoa é vida e está vida aclama aos poderes governamentais para a urgente urgentíssima ação de preservação e revitalização do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté, em toda a sua biodiversidade, arte, cultura, gastronomia, religiosidade e pela memória ancestral de nossos povos.

Nós, itapuanzeiro, soteropolitanos, baianos rogamos aos Governos Municipal, Estadual e Federal que se unam, como nós estamos nos unindo para cuidar deste patrimônio natural que é a lagoa do Abaeté.

Façam como nós estamos fazendo em Itapuã, coloque as divergências de lado e trabalhem unidos. Coloque as mãos na nossa terra. Nas nossas areias.

Hoje completamos trinta anos do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté e queremos como presente dos Governos Municipal, Estadual e Federal um projeto de preservação e revitalização amplo, integrado e perene que atenda a todas as questões ambientais, históricas, culturais, religiosas, sociais e econômicas

Queremos uma ação imediata e contundente para preservação de sua rica biodiversidade, contra a especulações imobiliárias e o crescimento urbano desordenado, que preserve memória e a presença dos povos originários e negros, que valorize a arte e a gastronomia, que seja democrática e sagrada para as diversas matizes religiosas, que por seu conjunto ambiental, histórico, cultural e religioso, retome a pujança de atrativo turístico, gerador de renda e empregos.

Queremos ser protagonistas neste processo de preservação e requalificação do Parque Metropolitano Lagoas e Dunas do Abaeté junto aos diversos órgãos e entidades de todas as esferas de poder público e privado. Queremos preservação!

Salve o Abaeté!

Salvem o Abaeté!

Salvador, 03 de setembro de 2023

MOVIMENTO UNIDOS POR ITAPUA”