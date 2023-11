Cuidados para fazer uma longa peregrinação | A TARDE

As longas peregrinações precisam ser programadas com antecedência e exigem muitos cuidados para evitar que o peregrino enfrente problemas diversos, que vão, desde os deslocamentos até o local da trilha, passando por excesso de bagagem na mochila e até problemas de saúde.

É preciso ter muito cuidado quando se pensa em longas caminhadas, especialmente se elas são sem o acompanhamento de outras pessoas ou até mesmo de um guia.

É possível fazer peregrinações sozinho, mas, nesse caso, a atenção precisa ser redobrada, especialmente se a trilha for em outro País. Os cuidados vão desde a documentação necessária, passagens, hospedagens, refeições e roteiros. Não esquecendo, em hipóteses nenhuma, de um seguro de saúde.

Para fazer o Caminho da Fé, no próximo mês de dezembro, escolhi percorrer os 318 km com o auxílio de um guia. Existem vários guias individuais ou empresas que oferecem esse tipo de serviço. Um guia no Caminho da Fé serve para providenciar as hospedagens e alimentação ao longo da trilha, além de transportar as bagagens daqueles que não querem levar mochilas.

O roteiro tradicional do Caminho da Fé sai da cidade de Águas da Prata, no interior de São Paulo, até a basílica de Nossa Senhora Aparecida, 318 km depois. Essa trilha passa por diversas cidades e os peregrinos podem fazer o percurso total ou escolher um intermediário, com menos quilometragem.

O trabalho de um guia, na peregrinação, inclui paradas para pequenos lanches e descanso | Foto: Divulgação

O custo de um serviço de guia fica a partir de R$2.500 (incluindo hospedagens, alimentação e transporte de bagagens), com o peregrino acrescentando a esse valor, as despesas de deslocamento (passagens de avião, ônibus, táxi e etc), lanches, refeições extras e outras despesas fora do contrato.

Para fazer o Caminho da Fé original, inicialmente fiz, há dois anos, o roteiro de apenas 140 km, indo de Paraisópolis, em Minas Gerais, até Nossa Senhora Aparecida. O objetivo era testar o corpo e a mente, para saber se teria condições de realizar o percurso total de 318 km.

Hoje, já melhor preparada, voltei a contratar os serviços de um experiente guia, com cerca de 20 anos de serviços no Caminho da Fé. Antônio Luís Souza, o Alemão, como ele é conhecido na região, já cuidou de todas as reservas das pousadas e restaurantes ao longo do caminho. Para o peregrino fica a tarefa de cuidar da sua saúde para vencer os desafios da caminhada.

Pelo roteiro já elaborado por Alemão, sairemos de Águas da Prata na manhã do dia 10 de dezembro e percorreremos 32 km até a cidade de Andradas. No dia seguinte serão 20 km até Barra, para mais um pernoite e já no terceiro dia da caminhada, mais 31 km até a cidade de Inconfidentes.

O quarto dia reserva um novo desafio de 22 km, saindo de Inconfidentes até a cidade de Borda da Mata. O quinto dia da caminhada tem 28 km de trilha, até Estiva, com parada em Tocos do Mogi.

Trinta quilômetros separam Estiva da cidade de Consolação, a parada do pernoite do sexto dia do Caminho da Fé. E no dia seguinte o destino é Paraisópolis (onde comecei o desafio há dois anos atrás), com uma parada estratégica no Restaurante Seta Amarela, um dos pontos mais conhecidos do caminho.

A partir de Paraisópolis o peregrino passa a viver emoções diferentes, ao enfrentar algumas das serras mais tradicionais do caminho, especialmente a Serra da Luminosa, uma das mais esperadas da trilha. São 26 km de Paraisópolis até o povoado de Luminosa.

A serra que leva o nome da localidade tem 14 km de extensão e o peregrino percorre no nono dia da caminhada, chegando até a localidade de Campista, para o pernoite. De lá até Gomeral serão mais 20 km, para um novo pernoite e no dia seguinte o destino final, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, depois de mais 28 km.

Quem estiver interessado em fazer o Caminho da Fé, no alemaoperegrinacoes.oficial vai encontrar o roteiro completo das datas do próximo ano, podendo se preparar, com antecedência, escolhendo a distância ideal para começar a sua aventura. E aproveita e manda todos os detalhes da sua preparação, pra gente divulgar aqui, na coluna A TARDE Aventura.