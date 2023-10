Duas corridas de 5 km no roteiro da Coroa de Mochila | A TARDE

A Coroa de Mochila já estava sentindo falta dos desafios e depois que o projeto de parceria com o Grupo A TARDE foi ampliado, com a criação do A TARDE Aventura, que agora dá nome a essa coluna, as aventuras estão de volta e em ritmo acelerado.

Neste domingo, Selma Morais participa da 38ª. edição da Corrida da Asa, na Base Aérea do Salvador, enfrentando o desafio dos 5 km. Mas a corrida tem também participantes da categoria de 10 km.

A largada está programada para às 6h30min, com os competidores partindo da frente do prédio do Comando da Aeronáutica. Claro que a bela região dos bambuzais faz parte da trilha, que terá, também um trecho que é utilizado para treinamento dos militares da Força Aérea Brasileira. Mas desse roteiro só participam os inscritos na categoria dos 10 km.

Essa prova vai servir para a Coroa de Mochila como um excelente treino para a esperada corrida A TARDE Run – A Maratona da Bahia, que será disputada no próximo dia 15, em comemoração aos 111 anos do Grupo A TARDE. Selma Morais já está inscrita na categoria Feminina dos 5km.

Essa corrida vem sendo considerada uma das mais importantes deste ano, do calendário esportivo do Estado, uma vez que terá largada e chegada na Arena Fonte Nova, com a grande novidade dos competidores terem que dar uma volta olímpica no Estádio, para concluir a prova, a exemplo do que acontece nas Olimpíadas.

A Tarde Run – A Maratona da Bahia terá provas de 5km, 10km, 21km e 42km, com disputas apenas nas categorias individual, Masculina e Feminina. As largadas estão programadas para às 5h15 (21km e 42km) e 5h30min, para as turmas dos 5km e 10km.

Todos os atletas receberão medalhas de participação e os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina receberão troféus.

A corrida A Tarde Run – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.