Duas mulheres completam o Desafio 4 Faróis – 100 km | A TARDE

O Desafio 4 Faróis – 100 km ainda é uma tarefa muito difícil para as mulheres, com apenas duas conseguindo concluir o desafio enquanto outras chegaram aos seus limites ao longo dos quilômetros, mas mostrando que elas também possuem força para essa longa maratona.

A comerciante Lídia Oliveira, de 47 anos, moradora de Camaçari foi a primeira a cruzar a linha de chegada da prova, 12 horas e 43 minutos depois de ter largado na noite da última sexta-feira, na Igreja do Bomfim.

A segunda a atingir o feito foi Érica Sampaio, que já está no seu quarto desafio e conseguiu concluir a prova depois de 14 horas e três minutos. No total eram cinco mulheres no desafio. Uma delas, Gleisiane, devido a chicungunha fez apenas 50 km.

Mas, para Cláudia e Aline a dor foi maior. A primeira abandonou a prova depois de 92 km, pois as bolhas nos pés não a deixavam concluir o desafio. Já Aline, sofreu uma queda no km 70 e conseguiu seguir até o km 93, quando abandonou definitivamente a prova. Essas guerreiras já prometeram voltar no próximo ano.

Essa é a segunda vez que Lídia participa do Desafio 4 Faróis – 100 km e, para ela, a vitória nessa edição foi fruto de muita dedicação, garra e força de vontade. Como quem tinha feito algo super normal, ele cruzou a linha de chegada em Praia do Forte afirmando que ao longo do caminho riu muito, ouviu e compartilhou histórias.

“Participar de um desafio como esse requer muita disciplina e dedicação. Por outro lado, temos oportunidade de nos desafiar e atingir nossos limites. Nessa prova tive o apoio de muitos amigos e conheci pessoas incríveis. Esse evento realmente é um desafio para gigantes”, disse Lídia.

Pelo lado masculino, a vitória ficou com Oswaldo Morais da Silva, conhecido como Junior Ultramaratonista. E ele tem uma linda história de corridas. Essa é a quarta edição do desafio que ele participa e a primeira que consegue completar, já com uma vitória.

Junior Ultramaratonista começou a correr em 2012 e foi logo migrando de distâncias. Começava aí a surgir um ultramaratonista, com a primeira prova de longa distância sendo feita em 2017. Já na pandemia ele criou seu próprio desafio que foi fazer de Salvador até Feira de Santana (105 km).

Ele não parou mais. O “bichinho” das corridas pegou o ultramaratonista que fez uma prova de 108 km de trilhas e montanhas, no Rio de Janeiro, com 19 horas de prova. Depois veio outra prova de longa distância (100 km), na BA-052, de Mundo Novo até Morro do Chapéu.

Depois de três desistências, Junior ultramaratonista venceu o Desafio 4 Faróis – 100 km | Foto: Divulgação

Mas, as três edições incompletas do Desafio 4 Faróis ainda estavam entaladas na garganta do ultramaratonista. E para a prova do último final de semana ele se preparou, fisicamente e psicologicamente, pois queria, pelo menos, completar o percurso.

Junior lembrou que logo depois da largada, na Igreja do Bomfim, ele se poupou no início, pois sabia que tinha um longo percurso pela frente. Ao chegar em Stella Mares, ele percebeu que estava bem fisicamente e resolveu dar sequência ao ritmo que vinha imprimindo.

Ele confessou que tinha um sonho que era fazer o percurso noturno e poder contemplar o nascer do sol. O que aconteceu no trecho da região de Barra de Jacuípe. Ainda se sentindo muito bem, ele manteve o ritmo e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar.

Para a edição de 2024, segundo Rogério Reis, o clube Brutos de Stella, que organiza a competição, já começou a trabalhar para que essa prova seja incluída, também, no calendário nacional das ultramaratonas e a competição possa receber atletas ranquiados de vários estados.

Pela importância da prova e o sucesso que ela faz entre os atletas, os organizadores já começaram a buscar patrocinadores para a próxima edição do Desafio 4 Faróis – 100 km. “Queremos oferecer o melhor para os atletas e mostrar que a Bahia tem capacidade de organizar ultramaratonas”, disse Rubia Daniela, uma das organizadoras da ultramaratona.