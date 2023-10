Galera acima dos 60 anos investe nas corridas | A TARDE

A prática das corridas vem sendo uma das modalidades esportivas que mais tem crescido nos últimos anos em todo o país e especialmente na Bahia. E junto também vem aumentando o número de pessoas acima dos 60 anos nas competições.

No último final de semana, por exemplo, durante a corrida da Asa, foi possível observar um número expressivo de corredores na categoria 60 +. Se esse número baixar para 50 anos, a representatividade vai ser bem maior.

Isso significa que as pessoas estão se conscientizando da necessidade da prática esportiva para uma melhor qualidade de vida. No caso específico dos competidores com mais idade essa conscientização é ainda mais importante, pois o esporte pode contribuir, e muito, para uma velhice mais saudável.

Não é fácil começar uma atividade física, especialmente quando se tem uma idade avançada. Mas, o importante é dar o primeiro passo. Se possível, procure um profissional de educação física ou um clube, uma academia ou até mesmo um grupo de amigos.

Quem ainda não se sente preparado para as corridas, a sugestão é começar com as caminhadas. Depois de algum tempo, passe para o trote, que é a corrida curtinha e controlada nos passos. Em pouco tempo o prazer da corrida vai tomando conta e, acredite, começa a surgir um corredor.

Quando você faz parte de um grupo de corrida, um clube ou uma academia, fica mais fácil ter um entrosamento com várias pessoas e ganhar mais estímulo para participar das competições.

Mas, se você não é um atleta profissional e é um corredor solitário, não se preocupe, porque a sua disputa numa corrida é contra você mesmo. O importante é conseguir completar a prova e com energia e alegria suficientes para receber a medalha de participação e registrar mais um desafio para a galeria.

Para a corrida A Tarde Run – A Maratona da Bahia, no próximo domingo, são esperados mais de 2.500 atletas, muitos com idade acima dos 60 anos, que estarão participando do desafio nas categorias 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

E para essa corrida, que comemora os 111 anos de fundação do Grupo A TARDE de Comunicação, o grande diferencial está no fato de que a largada e a chegada serão no estilo das Olimpíadas, com os atletas dando uma volta olímpica no Estádio da Fonte Nova.

Os kits da prova (camisa, viseira, sacochila, squeeze e número do peito) serão entregues hoje e amanhã, na loja oficial do evento, no 3º. Piso do Shopping da Bahia.

Devidamente uniformizados, os atletas devem ficar atentos para os horários de largada. Para as categorias 42 km e 21 km, a largada está prevista para às 5h15min e para os atletas das categorias dos 10 km e 5 km, a largada será às 5h30min. Lembrando que a largada e chegada serão na Itaipava Arena Fonte Nova.