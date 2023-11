Nutricionista dá dicas para longas peregrinações | A TARDE

Muita gente que está pensando em fazer longas caminhadas e durante muitos dias, não se preocupa com a preparação nutricional, pois acha que isso não vai afetar o seu desempenho e muito menos lhe trazer problemas de saúde durante a atividade.

Mas, a nutricionista Joyce Yasmin Lopes dos Santos, pós graduada em Nutrição e Clínica Hospitalar, faz alguns alertas para os peregrinos e dá dicas de como cuidar da parte alimentar para obter bons resultados na aventura.

Pra começar, Joyce Yasmin lembra que o ideal é que as pessoas que querem partir para aventuras de longas caminhadas procurem inicialmente realizar um check up, observando, especialmente, a parte cardiológica. É preciso fazer uma avaliação completa da saúde do peregrino.

Com esse passo dado, o ideal é que a pessoa passe pelos cuidados de um nutricionista, especialmente se ele estiver acima do peso, pois, com um trabalho conjunto, do profissional da nutrição e da atividade física, é possível ajudar na perda do peso e no alcance dos objetivos de quem se aventurar nas caminhadas.

Segundo Joyce Yasmin, um nutricionista vai ajudar o peregrino, com uma orientação nutricional direcionada para as suas necessidades. É importante, segundo ela, que as pessoas evitem a ingestão de alimentos que não estão acostumados a ingerir, dias antes da caminhada, para não provocar um desconforto gastrointestinal.

Ela orienta que o peregrino nos quatro dias que antecedem uma longa caminhada, aumente a ingestão de carboidratos, sempre com a orientação de um nutricionista e de acordo com a individualidade de cada um.

Antes de iniciar a caminhada é conveniente, segundo a nutricionista, a ingestão de aproximadamente três copos de água ou cerca de 500 ml. Não esquecendo que ao longo da caminhada é preciso se hidratar a cada 20 minutos, em pequenas quantidades de água.

“Lembre-se que quando você sente sede é o seu corpo avisando que você já está desidratado e essa situação pode piorar”, disse Joyce. Se durante a peregrinação você puder beber água de coco, a nutricionista disse que ela é ideal para repor os sais minerais perdido na caminhada.

Na mochila, a nutricionista orienta que o peregrino leve barrinhas de proteínas, oleaginosas, sachê de mel, frutas e isotônico. A dica é levar coisas que não ocupem espaço na mochila e que deem o suporte energético e proteico durante a caminhada.

Para a nutricionista, as oleaginosas são excelentes para utilizar durante as caminhadas longas | Foto: Divulgação

Para o almoço, a nutricionista alerta que o importante e consumir legumes cozidos e alimentos, de preferência, grelhados ou assados. Evitem frituras e produtos que você não esteja acostumado a comer. Já no jantar, faça uma alimentação completa com carboidratos, proteínas e lipídios. Reponha as energias, para o dia seguinte.