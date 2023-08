Patinação une esporte com a solidariedade

Quem curte patinação tem uma excelente oportunidade de se divertir e ao mesmo tempo ser solidário com a causa animal. O evento “Patin’Up Day” será realizado nesse sábado (dia 26), no Parque dos Ventos, na Orla de Salvador.

O evento é para patinadores de todas as idades e níveis de habilidade. Então, o que você está esperando que ainda não fez a sua inscrição e tirou seus patins do armário para começar a treinar para o próximo sábado.

Para efetuar a inscrição entre em contato com os organizadores através do site www.patinupstore.com.br. É preciso pagar uma taxa de R$15,00 e doar 1 kg de alimento para cães e gatos, beneficiando a Liga Protetores dos Animais da cidade de Salvador.

O Patin’Up Day terá uma bonita ação social para ajudar os animais | Foto: Divulgação

O evento Patinação Beneficente "Patin'Up Day", além de promover a patinação, une esporte e solidariedade, contribuindo para uma importante causa social.



A produção do evento está a cargo da loja Patin'Up Store, especializada em artigos de patinação, e conta com o apoio do produtor Márcio Liolly.

“Estamos empolgados em oferecer uma experiência enriquecedora para os participantes, ao mesmo tempo que fazemos a diferença na vida dos animais necessitados", afirmou Márcio.