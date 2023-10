Peregrinos contribuem para projeto Patrulha Solidária | A TARDE

O Caminho de Santiago do Pìripiri, em Vitória da Conquista, vem ganhando uma dimensão muito grande e a cada edição vem batendo recorde de participantes, como no último dia 8 de outubro, quando quase 300 pessoas percorreram os 21 km da trilha.

Mas, um dos destaques do Caminho de Santiago do Piripiri, é a ação social desenvolvida pelos participantes, que, ao adquirirem as camisas do evento estão, automaticamente, doando os recursos para o projeto Patrulha Solidária, que é desenvolvido pela Polícia Militar, em Vitória da Conquista.

Segundo Marcelo Flores, um dos organizadores do Caminho de Piripiri, já é uma tradição essa contribuição dos peregrinos para o projeto desenvolvido pela Polícia Militar e sob a coordenação do Coronel Ivanildo e da Capitã, Alice.

A capitã Alice, uma das organizadoras do projeto, fortalecendo a relação com as crianças | Foto: divulgação

Os recursos recebidos do último evento foram utilizados pelo projeto Patrulha Solidária em duas lindas ações, que atenderam a um grupo de 30 idosos e a várias crianças, no dia dedicado a elas.



A Patrulha Solidária do Comando de Policiamento da Região Sudoeste, realização uma ação para os residentes de diversos abrigos de Vitória da Conquista, em alusão à Semana da Pessoa Idosa. Participaram representantes de entidades como o Lar Terceira Idade, Casa Asilar São Camilo, Casa Lar Girassol e Nossa Casa Terceira Idade.

A programação foi no Rancho Pamonha do Marçal onde eles tiveram oportunidade de apreciar o pôr do sol, de assistir as apresentações musicais da Orquestra Neojiba e dos músicos Danillo Kiribamba, Priscila, e ainda, acompanhar a performance da contadora de histórias Edma Brito.

Ao som do violão os idosos cantaram e dançaram com os colaboradores, voluntários e Policiais Militares da Patrulha Solidária e em seguida ganharam brinde e desfrutaram de um delicioso coffee break.

Já no dia das Crianças a turma do Patrulha Solidária reuniu a meninada para muitas atividades lúdicas, brincadeiras e a distribuição de muitos brinquedos.

Criado em 2009, o Caminho de Santiago do Piripiri além de ser uma excelente opção de atividade física, cultural e espiritual, possibilita a realização de uma linda ação social que ajuda na transformação de muitas vidas de idosos e crianças, através do trabalho dos policiais e voluntários do projeto Patrulha Solidária.