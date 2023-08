Peregrinos percorrem trilha no Vale do Jiquiriçá

No próximo final de semana, 15 integrantes da Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago (ABACS) estarão percorrendo os 127 km de lindas trilhas pelo Vale do Jiquiriçá, no interior da Bahia.

Conhecida como Caminho da Paz, em muito pelas belas e tranquilas paisagens do roteiro, essa peregrinação mostra a força do Estado da Bahia nesse tipo de evento, que é um misto de aventura, turismo, peregrinação e lazer.

Criado em 2003 pelo médico e psicoterapeuta, Antônio Presídio, também fundador do Projeto Sementes, e a peregrina Maria de Lourdes Nascimento, o Caminho da Paz é considerada uma rota de média a alta dificuldade, especialmente pela sua altimetria, que tem trechos que ultrapassam 600 metros de altitude, como no Alto da Lagoinha.

Os peregrinos da ABACS fazem o roteiro do Vale do Jiquiriçá todos os anos | Foto: Divulgação

Exatamente por ser uma trilha exigente, que o Caminho da Paz é muito escolhido pelos peregrinos, pois além da beleza do roteiro, serve como um excelente treinamento para quem pretende fazer longas caminhadas, como Santiago de Compostela, por exemplo.



O Caminho da Paz parte da cidade de Amargosa, a 238 km de Salvador e é feito em seis dias. O roteiro, desde 2019 passou a ser administrado pela ABACS, que recentemente reforçou toda a sinalização da trilha, com a colocação das tradicionais setas amarelas, indicando o caminho, além da colocação de placas de orientação e de quilometragem.

O Caminho da Paz percorre bonitas cidades com suas igrejas e histórias | Foto: Divulgação

Além desse importante trabalho que permite que o Caminho da Paz seja percorrido por qualquer peregrino, de qualquer parte do mundo, a diretoria da ABACS também reforçou o trabalho de regularização de pousadas e de convencimento e credenciamento de moradores, para que eles possam hospedar os peregrinos. Dessa forma, o caminho ajuda na geração de renda para as comunidades.

Como o Caminho da Paz percorre localidades com pouca estrutura de hotelaria, esse trabalho de capacitação da comunidade é muito importante para o desenvolvimento turístico da região.

Por outro lado, é o balizador para o pequeno número de pessoas no grupo que vão fazer a trilha. Somente 15 peregrinos farão o percurso a partir desse final de semana. Mais do que isso, seria difícil acomodar a todos.

O Caminho da Paz, nos seus 127 km, pode ser percorrido em seis dias. No primeiro dia o percurso é de 25 km e vai de Amargosa até Alto da Lagoinha. No segundo dia, são apenas 13 km, pois é o de maior altimetria, indo do Alto da Lagoinha até Morrinho de São José (ida e volta).

As placas de sinalização e orientação ajudam aos peregrinos na trilha | Foto: Divulgação

A cidade de Mutuípe é o destino do terceiro dia, que terá o desafio de 17 km. No dia seguinte, serão mais 26 km, até a cidade de Jequiriçá e no quinto dia o destino é a cidade de Ubaíra, depois de 27 km. E pra encerrar a trilha, os peregrinos vão enfrentar 19 km, com 495 metros de altitude, até a Pousada Teha (antigo Projeto Semente).

A ABACS confirma que o Caminho da Paz é seguro e pode ser feito de forma individual. Mas orienta que aqueles que desejarem percorrem sozinhos a trilha, o ideal é que busquem a orientação da entidade, para receberem os contatos dos pequenos hotéis e moradores, onde podem ser feitos os pernoites e a alimentação.

Fazendo as reservas com antecedência, fica mais fácil percorrer o Caminho da Paz. O peregrino também pode adquirir uma Credencial do caminho e carimbar em diversos locais pela trilha, para ao final receber o Certificado de Conclusão do Caminho da Paz. Para maiores informações, entre no site da entidade (www.abacs.com.br).