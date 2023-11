Reserva de Sapiranga é uma boa opção de passeio | A TARDE

Localizada há cerca de 80 km de Salvador, e a dois km de Praia do Forte, no município de Mata de São João, a Reserva Ecológica de Sapiranga é uma excelente opção para um bom passeio dominical, para quem curte aventura.

No último domingo, para testar um Honda HR-V, convidei duas amigas para um passeio na Reserva de Sapiranga. Esse local será um dos meus destinos para uma bela caminhada, no início do próximo ano. Mas, desta vez, o objetivo era um passeio de carro e o local também é extremamente agradável para isso.

Por ficar tão perto do paraíso de Praia do Forte, a Reserva de Sapiranga não é muito frequentada pelos próprios baianos, que preferem a famosa vila turística e os seus prazeres gastronômicos e culturais. Mas, os turistas de outros locais, sempre buscam conhecer a reserva e para isso utilizam muito os quadriciclos.

Na aventura do último domingo, passamos por várias locais da reserva com o Honda HR-V, quando cruzamos com dezenas de quadriciclos, que subiam e desciam, a todo momento, as estradas que cortam o local. Lembrando que próximo da vila, quase todas as ruas já estão com calçamento, o que quebra, um pouco a beleza do local.

Para chegar até a Reserva Ecológica de Sapiranga, fui em companhia da técnica em Telecomunicações, Hélia Maria e a educadora aposentada, Alzira Monteiro. Um passeio dominical que pode ser realizado por qualquer pessoa e que ajuda a fugir do sedentarismo, buscando um contato com a natureza.

Para Alzira Monteiro, a aventura era uma oportunidade de conhecer a reserva, especialmente pela diversidade das plantas e dos animais. Ela também lembrou que era a chance de se movimentar, uma vez que estava muito acomodada.

A aposentada Alzira Monteiro gostou da aventura, pois conheceu a reserva e saiu do comodismo | Foto: Divulgação

Já para Hélia Maria, um rápido passeio à Região Metropolitana do Salvador era uma grande chance de deixar a vida estressante da cidade grande. “É muito bom a gente fugir um pouco para esse encontro com a natureza, disse.

Para Hélia Maria, visitar a reserva é uma chance para diminuir o estresse do dia a dia | Foto: Divulgação

Pegamos a Estrada do Coco, e por ser domingo, enfrentamos um trânsito um pouco mais intenso. Mas, não tivemos maiores dificuldades para superar alguns pontos de engarrafamento. O que não foi possível evitar foram as ondulações ao longo da Estrada do Coco, mostrando as imperfeições da rodovia, mesmo com o alto valor do pedágio.

A Reserva de Sapiranga é considerada um santuário ecológico, que abriga cerca de 600 hectares de Mata Atlântica, com diversas espécies de animais e plantas.

Ao percorrer a Estrada do Coco é possível perceber algumas redes de proteção que são colocadas de um lado ao outro da reserva, sobre a rodovia, para a passagem de alguns animais, especialmente os micos. Também existem alguns túneis, para outros animais silvestres.

Placas ao longo da rodovia chamam à atenção dos motoristas, para a presença de animais silvestres que vivem na Reserva Ecológica de Sapiranga, dos dois lados da pista.

Não conseguimos ver de perto os três rios que cortam a reserva: Sapiranga, Terebu e Pojuca, mas aprendemos que Sapiranga, vem do tupi-guarani e que significa Olho Vermelho. O nome da reserva foi dado em função das águas do rio terem uma coloração avermelha, devido a alta concentração de ferro na região.