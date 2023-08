Tem caminhada para homenagear Santa Dulce dos Pobres

O mês de agosto é dedicado as comemorações em homenagem a Santa Dulce dos Pobres, que é considerada o Anjo Bom do Brasil e foi a primeira santa brasileira, uma vez que Santa Paulina, a primeira Santa canonizada no Brasil, em 2002, na realidade é ítalo-brasileira.

E a extensa programação religiosa, festiva e cultural já vem sendo desenvolvida desde o início do mês, com diversas atividades envolvendo serviços na área de saúde, apresentações teatrais e até a inauguração da Galeria de Santa Dulce dos Pobres

Também já aconteceram algumas procissões, sendo que a mais esperada, a Luminosa, será realizada no domingo, dia 13, o dia da Santa. O público também pode conferir, no Cine Santa Dulce, a exibição de filmes e outras produções audiovisuais sobre o legado do Anjo Bom do Brasil.

A programação deste sábado tem a apresentação da Orquestra da Câmara de Salvador e Coral ecumênico da Bahia, na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma, às 19h30min.

No início da manhã deste sábado, um grupo de peregrinos da Associação Bahiana dos Amigos do Caminho de Santiago (ABACS) estará fazendo uma caminhada em homenagem a Santa Dulce dos Pobres. Os peregrinos saem do Farol da Barra em direção a Igreja da Santa, no Largo de Roma.

A ideia dos peregrinos é seguir pelo Centro Histórico de Salvador, passando por várias outras tradicionais igrejas da cidade, que ficam no roteiro da caminhada, como a Igreja de Santo Antônio da Barra, da Vitória, de São Pedro, da Piedade, de São Bento, além da Catedral Basílica, dos Pretos, Santo Antônio do Carmo, Passo, Boqueirão, dentre outras.

Os peregrinos da ABACS também estarão levando agasalhos para doação aos necessitados que são assistidos pelas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

A Igreja do Passo, na Ladeira do Carmo, será um dos roteiros da caminhada | Foto: Arquivo Pessoal

O ponto alto da festa em homenagem a Santa Dulce dos Pobres será no domingo dia 13, com o show do padre Antônio Maria, às 15 horas e uma missa campal celebrada pelo arcebispo de Salvador e primas do Brasil, Dom Sérgio da Rocha. A tradicional procissão Luminosa será às 18 horas, com saída e chegada no Largo de Roma.