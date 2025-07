15 de julho: dia de comemoração, mobilização e consciência cidadã

O presidente da ACB, Paulo Cavalcanti - Foto: Divulgação

Há datas que não apenas marcam o tempo, mas o transformam. O dia 15 de julho é uma delas. Nessa data, em 1811, nascia a Associação Comercial da Bahia (ACB), a primeira entidade associativa da classe produtiva do Brasil e das Américas. Mais do que celebrar seus 214 anos de história, queremos fazer desse momento uma convocação. Um chamado à participação. Um convite à consciência cidadã.

Neste 15 de julho, a ACB realiza um evento que não se limita à memória: ele entende o presente e projeta o futuro. Teremos a inauguração do Gastômetro, uma ferramenta inovadora que permite acompanhar em tempo real os gastos públicos no Brasil. Mais do que um painel digital, é um instrumento de poder nas mãos do cidadão: saber onde e como o dinheiro público está sendo usado é o primeiro passo para exigir responsabilidade.

A criação do Gastômetro, assim como do Impostômetro, painel que contabiliza em tempo real a arrecadação de impostos no País, são iniciativas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Ambas traduzem o compromisso do associativismo com a transparência e o controle social. Enquanto o Impostômetro revela quanto se arrecada, o Gastômetro mostra como se gasta. Juntas, essas ferramentas colocam a informação a serviço da cidadania, estimulando uma sociedade mais consciente, exigente e ativa.

Na sequência, apresentaremos o Projeto de Lei do Estatuto Nacional da Consciência Cidadã. Trata-se de uma proposta que busca ampliar o papel do cidadão na vida pública, fortalecendo os caminhos da democracia participativa. Não é apenas sobre votar, é sobre entender, agir, fiscalizar e propor. É sobre deixar de ser espectador para tornar-se agente.

Um dia comemorativo pelos 214 anos da ACB. Uma celebração simbólica, sim! Mas também, estratégica. Porque o associativismo que nasceu no século XIX precisa ser reinventado no século XXI. E isso só será possível com união, engajamento e renovação.

Durante todo o evento, também mobilizaremos forças para a aprovação do Projeto de Lei que institui o Dia Nacional do Associativismo. Uma causa que não é corporativa, mas coletiva: valorizar as associações civis, empresariais e comunitárias é fortalecer as raízes da democracia.

Você é nosso convidado. Mais que isso: é parte essencial desta construção. Sua presença nesse dia será um gesto de pertencimento, um voto de confiança na capacidade do Brasil de se reinventar a partir da sociedade.

Porque o futuro não se improvisa. Ele se constrói com consciência, com ação e com coragem de participar.