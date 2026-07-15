215 anos de uma ideia que continua atual uma ideia que continua atual

Em 15 de julho de 1811, um grupo de empresários deu início a uma história que atravessaria mais de dois séculos. Nascia a Associação Comercial da Bahia (ACB), a primeira associação comercial do Brasil, movida pela convicção de que o desenvolvimento econômico não se constrói de forma isolada, mas por meio do diálogo, da cooperação e da união de esforços.

Ao completar 215 anos, a ACB reafirma que essa visão continua tão atual quanto necessária. Em um cenário de transformações aceleradas e desafios cada vez mais complexos, o associativismo permanece como uma das ferramentas mais importantes para fortalecer o ambiente de negócios e promover o desenvolvimento econômico e social.

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Empreender no Brasil continua sendo um exercício diário de resiliência. A elevada carga tributária, a burocracia, a insegurança jurídica e a constante necessidade de adaptação tornam o ambiente especialmente desafiador para quem investe, produz e gera empregos. Para os micro e pequenos empresários, que representam a maioria dos negócios do país, essas dificuldades são ainda maiores.

É aí que reside a força do associativismo. Ao se unirem em torno de uma instituição sólida, os empresários transformam demandas individuais em uma agenda coletiva, fortalecem o diálogo com o poder público e ampliam sua capacidade de contribuir para a construção de um ambiente de negócios mais competitivo, seguro e favorável ao desenvolvimento.

Ao longo de sua história, a ACB consolidou esse papel de articuladora. Mais do que representar o setor produtivo, a entidade conecta empresários, universidades, organizações da sociedade civil e gestores públicos para construir soluções que impulsionem o desenvolvimento da Bahia. Seja nos debates sobre infraestrutura, mobilidade, revitalização do Centro Antigo, Economia do Mar, fortalecimento do agronegócio ou relações de trabalho, a ACB atua como um espaço de convergência, aproximando diferentes setores em busca de soluções para desafios que pertencem a todos.

Celebrar os 215 anos da ACB é reafirmar um princípio que permanece indispensável desde 1811: ninguém constrói o futuro sozinho. O desenvolvimento nasce da capacidade de dialogar, cooperar e transformar interesses comuns em ações concretas. Essa é a essência do associativismo e continuará sendo a maior contribuição da ACB para uma Bahia mais próspera, competitiva e preparada para o futuro.