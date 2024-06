A ACB e suas conexões entre passado, presente e futuro

Antonio Carlos Cambra, do Segundo Distrito Naval, e o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti - Foto: Victoria Cardozo / Divulgação

Na manhã de ontem, a Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Marinha do Brasil, representada pelo Comando do Segundo Distrito Naval, realizaram a tradicional cerimônia de aposição floral no Monumento aos Heróis da Batalha do Riachuelo.

Com a pedra fundamental lançada por Dom Pedro II, em 1872, o Monumento foi inaugurado em 1874 como uma homenagem da sociedade e dos empresários baianos àqueles que lutaram para defender e fortalecer a nação brasileira, em 11 de junho de 1865, naquela que é considerada a mais importante batalha durante a Guerra do Paraguai, principalmente pelo seu significado político, ao garantir a soberania do território nacional.

Como destacou o presidente da ACB, Paulo Cavalcanti, “livros, revistas, jornais e outras publicações mostram que este foi o primeiro monumento erguido no Brasil em homenagem aos heróis da Batalha do Riachuelo, e que a ACB também ofertou assistência financeira às famílias dos militares enviados ao campo de operações e a própria sede da Associação serviu como casa de recuperação para militares feridos na guerra”.

Comandante do Segundo Distrito Naval, o vice-almirante Antonio Carlos Cambra declarou ser “uma grande honra e motivo de orgulho para a Marinha do Brasil esta cerimônia de aposição floral que já se repete há 150 anos, por iniciativa da Associação Comercial da Bahia, a casa mater do empresário brasileiro”.

ACB em Brasília

Muita articulação e planejamento durante viagem do presidente Paulo Cavalcanti a Brasília. Na terça-feira (04), na reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e do Instituto Unidos Brasil, debateu sobre a Cesta Básica no Ambiente da Regulamentação da Reforma Tributária, com a participação de João Galassi, Presidente da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS).

Em encontro com o senador Efraim Filho, discutiu sobre o Projeto de Lei Complementar n° 125/2022, que estabelece normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres dos contribuintes. Logo depois, visitou a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, quando tratou com o presidente Mirócles Véras sobre o projeto de lei popular que visa destinar mais recursos para a saúde pública do país.

Na quarta-feira (05), esteve na Câmara dos Deputado para participar da Sessão Solene em homenagem à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), e em comemoração aos cinco anos da Lei de Liberdade Econômica. Em seguida, participou do almoço institucional do Mercado & Opinião, com a presença do Ministro Chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que falou sobre o papel da Advocacia Geral da União na melhoria do ambiente de negócios no Brasil.

“A nossa participação de forma propositiva e democrática, sempre guiada pela consciência cidadã participativa, com sentimento de pertencimento e unidade é fundamental para construirmos o Brasil que desejamos, com desenvolvimento, geração de riquezas, empregos, renda e bem estar social”, justificou o presidente da ACB.