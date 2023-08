A casa de força do empresário baiano

Há 212 anos, de forma ininterrupta, a Associação Comercial da Bahia, primeira entidade associativista dos setores produtivos do Brasil e das Américas, trabalha para melhorar o ambiente de negócios e dar voz e valor aos que geram riquezas e contribuem decisivamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso país.

Hoje, seguimos nos guiando pelos mesmos ideais visionários dos comerciantes baianos que, em 15 de julho de 1811, se uniram e somaram esforços para erguer a nossa entidade, desde então, legítima representante dos interesses da classe empresarial brasileira, sempre guiada pelos princípios e valores gravados em seu brasão: Trabalho, Probidade, Economia.

Atravessando a Colônia, o Império e chegando à República, muitos episódios reafirmam a importância da união empresarial em torno de propósitos em comum. Foi assim que a ACB criou o primeiro “Curso de Contabilidade por Partidas Dobradas e Geographia” (1846), a primeira bomba contra incêndio em Salvador (1849), a fundação da Escola do Comércio da Bahia (1905) e, em 1971, liderou o movimento para a implementação do Polo Petroquímico de Camaçari, cujo ato de constituição foi assinado em solenidade realizada em nosso Palácio sede.

Vale destacar ainda que, em 1917, em reconhecimento a sua atuação em defesa de causas da sociedade e dos interesses das classes empresariais, foi declarada de utilidade pública pela Lei Federal no. 3.330 e, em 1941, considerada Órgão Técnico Consultivo do Poder Público pelo Decreto Federal no. 8.130.

Mais de dois séculos após sua constituição, os desafios econômicos e sociais são outros. Mas, inspirados nesse passado de importantes realizações e conscientes da necessidade de nossa participação, precisamos fortalecer o nosso modelo de associativismo empresarial, a partir de ações consistentes, coordenadas e transformadoras, que visem sobretudo o apoio e a valorização de todos que ousam empreender em nosso país, principalmente nestes tempos de tentativas recorrentes de criminalização e demonização da atividade empresarial.

No Brasil do presente, onde mais da metade da força de trabalho está na informalidade e não tem sentimento de autoestima cidadã e pertencimento, precisamos reconhecer a necessidade de complementariedade e uma maior profundidade em nossas ações para obtermos efetividade e atingirmos toda sociedade, incluído micro e pequenas empresas, além dos empreendedores informais.

Para isso, seguiremos contando com a contribuição voluntária e abnegada de cada um dos nossos associados, diretores e conselheiros, alinhados a um amplo movimento de consciência cidadã participativa transformadora, recuperando então o nosso protagonismo na construção do Brasil que desejamos para nós, para nossas famílias e para toda a sociedade.

Juntos e unidos, seguiremos demonstrando a força e o valor da classe empresarial brasileira.