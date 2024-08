A força transformadora da união das entidades produtivas

- Foto: Divulgação

A Constituição Federal brasileira de 1988 possibilitou que as empresas assumissem novo nível jurídico, com maior valorização de aspectos sociais, coletivos, éticos e dignos, tornando muito mais evidente a sua função social.

Dentre os princípios constitucionais que ressaltam a importância dos empreendimentos para a sociedade, podemos destacar a redução das desigualdades sociais (art. 170, inc. VII), a busca de pleno emprego (art. 170, inc. VIII), a dignidade da pessoa humana (art. 1°, inc. III), a valorização social do trabalho (art. 1°, inc. IV), a solidariedade (art. 3°, inc. I), a promoção da justiça social (art. 170, caput) e a livre iniciativa (art. 170, caput e art. 1°, inc. IV).

Independentemente do setor de atuação e do tamanho do negócio, é do setor empresarial, daquelas pessoas que ousam assumir riscos e aplicam seus ativos em uma atividade produtiva, que provém a geração de riqueza que é distribuída em forma de empregos, renda, tributos para manter o Estado e bem-estar para as milhões de famílias brasileiras.

Conjuntamente com uma boa rede educacional que forme profissionais capacitados para empregos mais especializados, o fortalecimento e a valorização da cultura empreendedora são fundamentais para o crescimento econômico e pleno desenvolvimento de uma nação. Por isso mesmo, acredito que, no Brasil, necessitamos urgentemente promover uma mudança de conceitos e percepções para que a população desenvolva orgulho dos seus empresários e empreendedores.

Com este entendimento, a Associação Comercial da Bahia (ACB) e a Fundação Paulo Cavalcanti estão lançando a Campanha de Valorização do Empresário, que vai utilizar peças publicitárias de conscientização em redes sociais, jornais, tvs, rádios, outdoors e outros meios, com o objetivo de mostrar a importância de reconhecer a atuação dos empreendedores que acreditam e apostam no Brasil.

Muitas entidades associativistas da Bahia e de outros estados do País já estão aderindo à campanha, unindo forças de forma suprassegmental e com maior representatividade, mostrando que o melhor caminho para o Brasil é o da união harmoniosa entre todas as entidades de representação empresarial, governos, trabalhadores e sociedade civil, pensando e agindo em complementariedade de propósitos.

A Campanha de Valorização do Empresário pretende alcançar todo o País, estimulando reflexões conscientes sobre “o que define o empresário”, “qual a importância do empresário”, “o papel social das empresas”, “como empresas contribuem para o desenvolvimento”, “valorização do jovem empreendedor” e outros temas.

Com isso, vamos mostrar que um verdadeiro desenvolvimento econômico e social, com oportunidades para todo os cidadãos, está diretamente ligado à eficiência da gestão pública e também a um ambiente acolhedor para que as empresas possam crescer dentro da formalidade, de forma saudável, lucrativas e com geração de riquezas.